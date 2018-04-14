"Это превращается в межгосударственный вооруженный конфликт": Беларусь осудила авиаудары по Сирии

Беларусь "решительно осудила" удары, нанесенные США, Францией и Великобританией по территории Сирии. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

В белорусском МИД заявили, что ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона.

Беларусь также призвала все вовлеченные стороны прекратить применение военной силы против других государств и искать пути урегулирования конфликтов мирными средствами за столом переговоров.

"Применение запрещенных видов оружия массового поражения не должно оставаться без последствий. Однако ответные шаги должны базироваться на однозначных и проверенных фактах и предприниматься в строгом соответствии с нормами международного права. Ни один из этих критериев не был соблюден теми, кто сегодня нанес удар по Сирии", – заявили в МИД.

Также в МИД Белоруси призвали ОЗХО (Организацию по запрещению химического оружия) проверить информацию о применении химического оружия в Сирии и доложить результаты расследования Совету Безопасности ООН.

"Считаем, что всем членам Совета Безопасности ООН следует приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на них международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности", – говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Смотрите также

Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников".

Позже Министерство обороны Франции опубликовало доклад о подпольной разработке химического оружия в Сирии, в котором отмечается, что Россия обеспечивала "политическое прикрытие" применению отравляющих веществ режимом Асада.

В Иране также осудили авиаудары по Сирии и назвали их неэффективными.

Смотрите также

Смотрите также

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума, пригороде Дамаска, погибли по меньшей мере 85 человек.