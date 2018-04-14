Китай негативно оценил авиаудары по Сирии

Китай негативно оценивает нанесение ракетных ударов по Сирии, осуществленных США и их союзниками в ночь на 14 апреля.

Об этом сказано в заявлении представителя МИД КНР Хуа Чуньина, опубликованном на сайте министерства.

"Пекин решительно выступает против применения силы и нарушения суверенитета в международных отношениях и выступает за уважение независимости и территориальной целостности любых государств", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что "политическое решение вопросов является единственным вариантом урегулирования сирийского вопроса".

"Любая односторонняя военная операция в обход Совета Безопасности ООН противоречит целям и принципам Устава этой организации и нарушает принципы и нормы международного права и еще более осложняет сирийский вопрос. Китай призывает вернуться к соблюдению норм международного права и решить этот вопрос путем диалога и переговоров", - отметил Чуньин.

Пекин также считает, что в отношении химической атаки в сирийской Думе нужно провести "всестороннее, беспристрастное и объективное расследование", а до этого делать предварительные выводы не следует.

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Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране и в Беларуси.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.