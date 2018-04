США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химоружие

Соединенные Штаты могут нанести новые удары по Сирии, если режим снова использует химическое оружие, передала слова президента страны Дональда Трампа постпред США Никки Хейли во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает CNN.

По ее словам, Трамп сказал, что если сирийский режим снова использует ядовитый газ, США будут в боевой готовности, чтобы снова ударить.

"Соединенные Штаты Америки не позволят режиму Асада продолжать использовать химическое оружие", - подытожила Хейли.

