США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химоружие

Соединенные Штаты могут нанести новые удары по Сирии, если режим снова использует химическое оружие, передала слова президента страны Дональда Трампа постпред США Никки Хейли во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает CNN.

По ее словам, Трамп сказал, что если сирийский режим снова использует ядовитый газ, США будут в боевой готовности, чтобы снова ударить.

"Соединенные Штаты Америки не позволят режиму Асада продолжать использовать химическое оружие", - подытожила Хейли.

US Ambassador Nikki Haley tells the UN that the US and its allies will continue pressure on Syria if the regime uses chemical weapons again https://t.co/3pdmbBpALJ pic.twitter.com/aCXPbN5b3x - CNN Breaking News (@cnnbrk) 14 апреля 2018 г.

Haley says President Trump told her the US is "locked and loaded" if the Syrian regime uses chemical weapons again https://t.co/Jy0o1l5s2Z pic.twitter.com/OGI8qTx3Ti - CNN (@CNN) 14 апреля 2018 г.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.