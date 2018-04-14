В Иране осудили авиаудары по Сирии и назвали их неэффективными

В Иране осудили авиаудары США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии, которые могли использоваться для производства химического оружия.

Об этом сообщает ВВС.

"Авиаудары США на Ближнем Востоке не имеют никакого эффекта, кроме уничтожения и разрушения", - подчеркнул президент Ирана Рухани.

Как сообщает АР, иранский религиозный деятель, верховный лидер аятоллы Али Хаменеи назвал авиаудары по Сирии "военным преступлением".

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников".

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.