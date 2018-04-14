В Иране осудили авиаудары по Сирии и назвали их неэффективными

В Иране осудили авиаудары США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии, которые могли использоваться для производства химического оружия.
Об этом сообщает ВВС.
"Авиаудары США на Ближнем Востоке не имеют никакого эффекта, кроме уничтожения и разрушения", - подчеркнул президент Ирана Рухани.
Как сообщает АР, иранский религиозный деятель, верховный лидер аятоллы Али Хаменеи назвал авиаудары по Сирии "военным преступлением".
Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.
Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников".
7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.
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