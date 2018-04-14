В ЕС выразили готовность рассмотреть новые санкции против Сирии

Евросоюз поддерживает все усилия по предотвращению применения химического оружия

В Европейском союзе готовы рассмотреть новые санкции против Сирии из-за применения химического оружия.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

"В июле 2017 года и в марте 2018 ЕС ввел дополнительные ограничительные меры в отношении высокопоставленных сирийских чиновников и ученых за их роли в разработке и применении химического оружия и всегда готов рассмотреть вопрос о введении дальнейших санкций при необходимости", - говорится в заявлении.

Могерини сообщила, что ЕС был проинформирован об ударах США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии.

"Эти конкретные меры были приняты с целью предотвратить дальнейшее использование сирийским режимом химического оружия и химических веществ для убийства собственного народа", - отметила она.

По словам Могерини, ЕС поддерживает все усилия по предотвращению применения химического оружия.

Ранее сообщалось, что Европейский союз поддерживает действия США, Франции и Великобритании, направленные на предотвращение использования химического оружия.

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Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране и в Беларуси.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.