Ракетные удары по военным объектам Сирии уничтожили все заданные цели - Пентагон

Ракетные удары США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии уничтожили все заданные цели, заявил генерал Кеннет МакКинзи на брифинге в Пентагоне, передает BBC.

"Мы осторожно выбирали эти цели, чтобы избежать жертв среди гражданских лиц... и они были успешно поражены", - сказал он.

МакКинзи добавил, что у США нет информации о жертвах среди гражданских лиц, а "сирийское оружие не имело никакого влияния" на военную операцию.

По его словам, "пропорциональные, точные и согласованные удары" были направлены против трех объектов.

"Мы использовали 105 боеприпасов против трех целей, которые значительно повлияют на способность сирийского режима разрабатывать, развертывать и использовать химическое оружие в будущем. Я хочу еще раз подчеркнуть, что этот удар был вдвое больше, чем последний удар в апреле 2017 года", - сказал МакКинзи.

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Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране и в Беларуси.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.