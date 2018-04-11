Госдеп США озвучил свои данные о жертвах химатаки в Сирии

В Госдепе заявили, что жертвами химической атаки в Сирии стали 85 человек (иллюстративное фото)

По данным Госдепартамента США, в результате химической атаки в Сирии погибли не менее 85 человек.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщает DW.

По ее словам, Вашингтон располагает собственной информацией о возможном применении отравляющего газа в Сирии.

"Мы знаем, что было использовано какое-то вещество, но мы пока еще только не знаем какое", - отметила Нойерт.

Она также сказала, что доступ к химическому оружию есть лишь у определенных участников сирийского конфликта, но далеко не у всех из них есть доступ к системам, используемым для его применения.

По данным Госдепа, с начала года на территории Сирии произошло девять атак с применением химического оружия.

7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Представители ООН сообщали о 49 жертвах, гуманитарная организация Белые каски - о 42 погибших.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должен нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.

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