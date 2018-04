Трамп приказал нанести удары по объектам с химическим оружием в Сирии

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии.

Об этом он сказа во время своего обращения к нации, пишет CNN.

"Я приказал вооруженным силам США начать точные удары по объектам, связанным с возможностями сирийского диктатора Башара Асада касательно химического оружия", - уточнил он.

Трамп добавил, что это решение согласовано с Францией и Британией.

BREAKING: President Trump orders US forces to launch precision strikes on targets associated with chemical weapons in Syria https://t.co/IPl9z2ZWnb pic.twitter.com/nC7DSPSCro