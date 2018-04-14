Трамп приказал нанести удары по объектам с химическим оружием в Сирии

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии.
Об этом он сказа во время своего обращения к нации, пишет CNN.
"Я приказал вооруженным силам США начать точные удары по объектам, связанным с возможностями сирийского диктатора Башара Асада касательно химического оружия", - уточнил он.
Трамп добавил, что это решение согласовано с Францией и Британией.
BREAKING: President Trump orders US forces to launch precision strikes on targets associated with chemical weapons in Syria https://t.co/IPl9z2ZWnb pic.twitter.com/nC7DSPSCro— CNN Breaking News (@cnnbrk) 14 апреля 2018 г.
Американский лидер подчеркнул, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать химическое оружие.
Напомним, 11 апреля президент США Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума.
На следующий день он уточнил, что не называл конкретной даты, когда произойдет военный ответ. Америка может нанести удар по Сирии скоро или не так уж скоро, сказал он.
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12 апреля Мэттис заявил, что Пентагон готов предоставить военные варианты действий в Сирии в связи с химической атакой в Восточной Гуте.
На фоне информации о возможном ударе США по Сирии крупнейшие авиакомпании уже изменили свои маршруты и огибают территорию Сирии.
7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.
США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.
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