Трамп приказал нанести удары по объектам с химическим оружием в Сирии

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии.

Об этом он сказа во время своего обращения к нации, пишет CNN.

"Я приказал вооруженным силам США начать точные удары по объектам, связанным с возможностями сирийского диктатора Башара Асада касательно химического оружия", - уточнил он.

Трамп добавил, что это решение согласовано с Францией и Британией.

BREAKING: President Trump orders US forces to launch precision strikes on targets associated with chemical weapons in Syria https://t.co/IPl9z2ZWnb pic.twitter.com/nC7DSPSCro — CNN Breaking News (@cnnbrk) 14 апреля 2018 г.

Американский лидер подчеркнул, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать химическое оружие.

Напомним, 11 апреля президент США Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума.

На следующий день он уточнил, что не называл конкретной даты, когда произойдет военный ответ. Америка может нанести удар по Сирии скоро или не так уж скоро, сказал он.

12 апреля Мэттис заявил, что Пентагон готов предоставить военные варианты действий в Сирии в связи с химической атакой в Восточной Гуте.

На фоне информации о возможном ударе США по Сирии крупнейшие авиакомпании уже изменили свои маршруты и огибают территорию Сирии.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.