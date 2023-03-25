Поддержка РПЦ войны. Будут ли православные церкви судить патриаха Кирилла — объясняет архимандрит Говорун

25 марта, 09:23
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Патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) поддержал вторжение России в Украину (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) поддержал вторжение России в Украину (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Архимандрит, доктор философских наук и профессор Университетского колледжа Стокгольма Кирилл Говорун в интервью Radio NV рассказал, будут ли православные церкви судить патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) за поддержку войны России против Украины.

Как объяснил Говорун в эфире Radio NV, такую возможность обсуждают уже давно.

https://www.youtube.com/watch?v=7wXWVrq7rPI

«Были инициативы неоднократные о том, чтобы созвать определенные судебные институты, существующие в традиционно-православной церкви. К примеру, институт пентархии. Это пять древних церквей, пять древних патриархатов, существовавших еще в эпоху христианской античности. Сейчас их четыре осталось, когда-то их было пять — это Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и Иерусалим. Сейчас их осталось четыре, потому что с римской церковью мы разошлись путями еще в средневековую эпоху. …Речь шла о том, чтобы, возможно, восстановить этот институт. И именно через этот институт осудить виновников этой войны», – рассказал архимандрит.

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Однако, по его словам, это сложно сделать «политически и технически», потому что входящая в пентархию Антиохийская церковь находится под влиянием России из-за режима Башара Асада в Сирии.

«И потому вряд ли сейчас можно говорить о реальной возможности какого-то общецерковного осуждения и идеологии "русского мира", и пропагандирующих эту идеологию», — считает Кирилл Говорун.

Архимандрит пояснил, что сейчас речь больше идет о создании точки зрения с осуждением российской идеологии, поддерживающей войну, которая бы доминировала в православном мире.

«Это может быть голос богословов, церковных деятелей, иерархов и т.д. Это такая сумма голосов, которая должна быть достаточно громкой, чтобы сделать очень четкое заявление, что эта идеология несовместима с христианством», — отметил он.

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22 марта Вселенский патриарх архиепископ Варфоломей заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) разделяет ответственность за конфликт в Украине.

В частности, духовный глава православных христиан упрекнул российского патриарха Кирилла в его благословении вторжения РФ в Украину, что привело к расколу всемирной православной церкви.

Также Варфоломей заявил, что российские власти используют церковь как «инструмент для достижения своих стратегических целей».

В мае 2022 года Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ разочаровала православных христиан, поддержав вторжение России в Украину.

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«Для церквей невозможно не осудить насилие, войну. РПЦ разочаровала нас. Я не хотел, чтобы русская церковь и патриарх Кирилл стали этим трагическим исключением. Я не знаю, как он может оправдаться перед совестью», – сказал он.

На тот момент священники Украинской православной церкви Московского патриархата собрали 430 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом.

В конце июля 2022 года ПЦУ призвала вселенского патриарха лишить Кирилла престола.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия РПЦ Патриарх Кирилл Война в Украине Российско-украинская война Вселенский патриарх Варфоломей I Война России против Украины радио NV

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