РПЦ разочаровала православных христиан, поддержав войну России против Украины — Варфоломей
Вселенский патриарх Варфоломей (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
РПЦ разочаровала православных христиан, поддержав вторжение России в Украину, заявил Вселенский патриарх Варфоломей.
Война России против Украины — главные события 25 мая
Об этом сообщает Ekathimerini.
«Для церквей невозможно не осудить насилие, войну. РПЦ разочаровала нас. Я не хотел, чтобы российская церковь и патриарх Кирилл стали этим трагическим исключением. Я не знаю, как он может оправдаться перед своей совестью», — сказал он.
Санкции против патриарха Кирилла Евросоюзу в конце апреля предложила ввести Литва из-за поддержки войны в Украине.
Священники Украинской православной церкви Московского патриархата собрали 430 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом.
Украинская разведка сообщает, что служители РПЦ получили четкие указания агитировать родителей и родственников россиян побуждать их заключать контракт о военной службе.
Сам предстоятель РПЦ патриарх Кирилл в проповеди высказался о войне РФ в Украине: прямым текстом он не поддержал российское вторжение, но привел «аргументы» для его обоснования.
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