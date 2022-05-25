РПЦ разочаровала православных христиан, поддержав войну России против Украины — Варфоломей

25 мая, 15:57
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Вселенский патриарх Варфоломей (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Вселенский патриарх Варфоломей (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

РПЦ разочаровала православных христиан, поддержав вторжение России в Украину, заявил Вселенский патриарх Варфоломей.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщает Ekathimerini.

«Для церквей невозможно не осудить насилие, войну. РПЦ разочаровала нас. Я не хотел, чтобы российская церковь и патриарх Кирилл стали этим трагическим исключением. Я не знаю, как он может оправдаться перед своей совестью», — сказал он.

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Санкции против патриарха Кирилла Евросоюзу в конце апреля предложила ввести Литва из-за поддержки войны в Украине.

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата собрали 430 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом.

Украинская разведка сообщает, что служители РПЦ получили четкие указания агитировать родителей и родственников россиян побуждать их заключать контракт о военной службе.

Сам предстоятель РПЦ патриарх Кирилл в проповеди высказался о войне РФ в Украине: прямым текстом он не поддержал российское вторжение, но привел «аргументы» для его обоснования.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   РПЦ Вселенский патриарх Варфоломей I Война России против Украины

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