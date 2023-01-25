Вселенский патриарх назвал идеологию «русского мира» ересью — митрополит Епифаний 25 января, 14:31 Вселенский патриарх Варфоломей (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что глава Православной церкви Украины назвал идеологию «русского мира», пропагандируемую главой РПЦ патриархом Кириллом, ересью.

Отвечая на вопрос NV, может ли осудить патриарха РПЦ суд Пентархии, самый высокий в православном христианстве, митрополит Епифаний отметил, что этот процесс начала ПЦУ.

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«Это мы начали этот процесс. Мы направили письмо от Священного Синода к Вселенскому Патриарху, чтобы он осудил идеологию «русского мира», и некоторые специалисты считали, что это не будет никакого отклика, но мы видим, что постепенно дело сдвинулось. Сейчас присоединился Александрийский патриарх, потому что русские церковники совершили вторжение на территорию этого патриархата, Александрия также осудила идеологию "русского мира". И Вселенский патриарх сделал несколько заявлений, осудив и назвав это учение ересью», – рассказал он.

По словам главы ПЦУ, осуждение идеологии «русского мира» и его создателя патриарха Кирилла — постепенный процесс, однако это будет сделано.

"И, я считаю, что это учение должно быть искоренено полностью", - добавил митрополит Эпифаний.

В мае 2022 года Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ разочаровала православных христиан, поддержав вторжение России в Украину.

«Для церквей невозможно не осудить насилие, войну. РПЦ разочаровала нас. Я не хотел, чтобы русская церковь и патриарх Кирилл стали этим трагическим исключением. Я не знаю, как он может оправдаться перед совестью», — сказал он.

На тот момент священники Украинской православной церкви Московского патриархата собрали 430 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом.

В конце июля 2022 года ПЦУ призвала вселенского патриарха лишить Кирилла престола.