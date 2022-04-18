Более 400 священников УПЦ МП выступили за церковный трибунал над патриархом Кириллом

18 апреля, 22:36
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Патриарх Кирилл (Фото:REUTERS /EVGENIA NOVOZHENINA)

Патриарх Кирилл (Фото:REUTERS /EVGENIA NOVOZHENINA)

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Священники УПЦ (МП) собрали 430 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом. Об этом заявил один из инициаторов сбора клирик Днепропетровской епархии УПЦ, протоиерей Андрей Пинчук в комментарии Радио Свобода.

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По словам Пинчука, теперь обращение в переводе на греческий передадут на рассмотрение Собора предстоятелей Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской церквей, которому подсуден патриарх Кирилл. Они должны принять обращение к рассмотрению, а потом назначить соответствующее заседание.

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Текст на английском языке подадут предстоятелям других православных церквей для ознакомления. Обращение на русском направят самому Кириллу «для понимания того, что он натворил в Украине и в чем его обвиняет украинское духовенство».

«Основное обвинение — поддержка распространения учения о „русском мире“, что, по нашему мнению, является разновидностью ереси этнофилетизма. Это когда что-то национальное ставится над христианским универсализмом, когда за дымом „национальных идей“ не видно Христа и Божьей истины», — рассказал священник.

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Пинчук отметил, что по такой процедуре 450 лет назад в России Собор предстоятелей лишил сана патриарха Никона.

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл, приспешник российского диктатора Владимира Путина, фактически поддержал решение Кремля развязать полномасштабную войну в Украине. В частности, он заявлял, что солдаты, которые служат в российской армии, совершают «настоящий подвиг».

В начале марта священники УПЦ (МП) записали обращение, в котором обвинили патриарха Кирилла в попустительстве войне, развязанной Путиным. Они призвали митрополита Онуфрия созвать поместный собор УПЦ, чтобы выйти из московского патриархата.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Патриарх Кирилл УПЦ МП Война России против Украины

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