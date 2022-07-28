ПЦУ призвала вселенского патриарха лишить Кирилла престола

28 июля, 00:13
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) (Фото:REUTERS/EVGENIA NOVOZHENINA)

Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) (Фото:REUTERS/EVGENIA NOVOZHENINA)

Православная церковь Украины призвала Вселенского патриарха Варфоломея лишить престола главу РПЦ страны-агрессора Кирилла (Владимира Гундяева). Как сообщает пресс-служба церкви, Синод ПЦУ утвердил письмо на заседании в среду, 27 июля.

В письме предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний попросил патриарха Варфоломея осудить доктрину «русского мира» и признать ее еретической, а патриарха Кирилла — лишить права занимать московский патриарший престол. В ПЦУ заявили, что моральная ответственность за совершенные в Украине военные преступления лежит не только на российских военных, а и на их идейных вдохновителях, среди которых — Кирилл и его единомышленники-иерархи, пропагандирующие «русский мир».

Видео дня
Читайте также:
Исторический демарш или «дымовая завеса»? Что означает внезапное решение УПЦ МП полностью отделиться от РПЦ и как реагирует на него Москва
Читайте также:

Патриарх Русской православной церкви Кирилл поддерживает войну РФ против Украины и убийства людей (Фото:Патриарх Кирилл / Facebook) «Я четко указал на преступления патриарха Кирилла». Глава ПЦУ Епифаний — о возможности осуждения РПЦ мировым православием

Митрополит Епифаний отметил, что идеология современной РПЦ представляет угрозу не только для Украины, а и для всего православного мира, а доктрина «русского мира» — «националистическая этнофилетическая теория об особой роли русской нации и государства в мире и церкви».

«Отрицание свободы целых народов сочетается в мировоззрении патриарха Кирилла и его единомышленников с расистской по своему духу теории, согласно которой Россия и „русский мир“ являются чем-то принципиально лучше и выше других народов, а исторические соседи России — украинцы и белорусы — имеют право на существование и будущее только как часть российской реальности», — сказано в письме.

ПЦУ заявила, что все действия патриарха Кирилла как минимум с 2018 года имеют конкретную политическую цель — радикально увеличить присутствие РПЦ за пределами России и навязать православному миру гегемонию и диктат московского патриарха.

Читайте также:
Православная революция. Авторитетный священник УПЦ — о том, действительно ли его церковь разорвала связи с Москвой и может ли объединиться с ПЦУ

После начала полномасштабной войны России против Украины глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев. В апреле во время службы в храме вооруженных сил РФ Кирилл расхваливал российских солдат и ставил под сомнение независимость Украины.

В ответ сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции по поводу войны в Украине. В апреле священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

Русский мир уничтожает церкви Московского патриархата – отец Георгий Коваленко

https://www.youtube.com/embed/VY_ogUBZqY0
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   РПЦ Патриарх Кирилл Русский мир Православная церковь Украины Священный Синод Военные преступления РФ Вселенский патриарх Вселенский патриарх Варфоломей I Митрополит Епифаний ПЦУ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дэйв Смоллен: «Связь возникает в результате общения» (Фото:Syda_Productions/Depositphotos)
Точки соприкосновения. Четыре способа ощутить душевную близость с другими людьми
Дэйв Смоллен
Улица в Мариуполе, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Я не верил, что мы долетим» /
Боец Азова об участии в уникальной операции доставки подкрепления в Мариуполь и боях — интервью
27 июля, 20:44
Страны
Современное оружие (Фото:Lockheed Martin)
Новая холодная война /
Пять самых смертоносных видов современного оружия
27 июля, 20:00
Инновации
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X