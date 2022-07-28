ПЦУ призвала вселенского патриарха лишить Кирилла престола 28 июля, 00:13 Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) (Фото:REUTERS/EVGENIA NOVOZHENINA)

Православная церковь Украины призвала Вселенского патриарха Варфоломея лишить престола главу РПЦ страны-агрессора Кирилла (Владимира Гундяева). Как сообщает пресс-служба церкви, Синод ПЦУ утвердил письмо на заседании в среду, 27 июля.

В письме предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний попросил патриарха Варфоломея осудить доктрину «русского мира» и признать ее еретической, а патриарха Кирилла — лишить права занимать московский патриарший престол. В ПЦУ заявили, что моральная ответственность за совершенные в Украине военные преступления лежит не только на российских военных, а и на их идейных вдохновителях, среди которых — Кирилл и его единомышленники-иерархи, пропагандирующие «русский мир».



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Митрополит Епифаний отметил, что идеология современной РПЦ представляет угрозу не только для Украины, а и для всего православного мира, а доктрина «русского мира» — «националистическая этнофилетическая теория об особой роли русской нации и государства в мире и церкви».

«Отрицание свободы целых народов сочетается в мировоззрении патриарха Кирилла и его единомышленников с расистской по своему духу теории, согласно которой Россия и „русский мир“ являются чем-то принципиально лучше и выше других народов, а исторические соседи России — украинцы и белорусы — имеют право на существование и будущее только как часть российской реальности», — сказано в письме.



ПЦУ заявила, что все действия патриарха Кирилла как минимум с 2018 года имеют конкретную политическую цель — радикально увеличить присутствие РПЦ за пределами России и навязать православному миру гегемонию и диктат московского патриарха.

После начала полномасштабной войны России против Украины глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев. В апреле во время службы в храме вооруженных сил РФ Кирилл расхваливал российских солдат и ставил под сомнение независимость Украины.

В ответ сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции по поводу войны в Украине. В апреле священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

Русский мир уничтожает церкви Московского патриархата – отец Георгий Коваленко https://www.youtube.com/embed/VY_ogUBZqY0

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