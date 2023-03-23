«РПЦ не может отвергать слова Варфоломея». Интервью с архимандритом Говоруном — о Лавре, наказании Гундяева и непоследовательности Франциска 23 марта, 22:01 Эксклюзив NV Кирилл Говорун, архимандрит, доктор философских наук, профессор Университетского колледжа Стокгольма (Фото:Lb.ua)

Вселенский патриарх архиепископ Варфоломей заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) разделяет ответственность за войну в Украине.

Также он заявил, что российские власти используют церковь как «инструмент для достижения своих стратегических целей».

Осудят ли из-за этого главу Русской православной церкви патриарха Кирилла (Гундяева), как и кому должна добраться Киево-Печерская лавра, а также почему позиция Папы Римского Франциска непоследовательна в интервью Radio NV рассказал Кирилл Говорун, архимандрит, доктор философских наук, профессор Университетского колледжа Стокгольма.

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— Насколько сенсационные слова, произнесенные Вселенским патриархом Варфоломеем?

— Это и сенсационно, и не совсем. Это в определенном смысле продолжает его риторику, которую он развивает последние месяцы. Риторику, осуждающую войну, с одной стороны. С другой стороны, очень четко идентифицирует, кто начал эту войну, кто ее продолжает, кто в ней виноват.