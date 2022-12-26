«Впечатляемся вашим мужеством». Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством

26 декабря, 04:45
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Патриарх Варфоломей осудил российскую агрессию (Фото:Вселенский патриархат)

Патриарх Варфоломей осудил российскую агрессию (Фото:Вселенский патриархат)

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Рождеством, отметив, что церковь восхищается мужеством и храбростью украинцев.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Сегодня наша святая церковь празднует Рождество во плоти Предвечного Сына и слова Божьего. Это один из самых больших праздников нашей христианской веры, который мы празднуем с духовной свободой и радостью, независимо от трагических внешних обстоятельств. К сожалению, в этом году хорошее известие о Рождестве звучит рядом с гулом войны и бряцанием оружия на вашей Родине, которая переживает ужасные последствия провокационного и несправедливого вторжения", - заявил патриарх.

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Он осудил российскую агрессию против Украины, отметив, что эта война стала "худшим европейским геополитическим и гуманитарным кризисом с момента Второй мировой войны, что негативно влияет на окружающую среду и общество во всем мире".

"Церковь продолжает восхищаться храбростью, доблестью и преданностью украинцев, думает о всех, кто празднует Рождество в эту холодную пору, без электричества и отопления", - заявил Варфоломей.

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В воскресенье, 25 декабря, Рождество отмечается в большинстве стран мира. Православная церковь Украины (ПЦУ) в 2022 году тоже позволила своим верующим праздновать Рождество по «западному» стилю.

https://www.youtube.com/watch?v=E6L36Rd6AiQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Рождество Вселенский патриарх Варфоломей I

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