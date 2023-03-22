РПЦ разделяет вину за войну против Украины — Вселенский патриарх 22 марта, 17:41 Вселенский патриарх Варфоломей (Фото:Lithuanian Prime Minister’s Office/Laima Penek/Handout via REUTERS/File Photo)

Вселенский патриарх архиепископ Варфоломей заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) разделяет ответственность за конфликт в Украине, но готов помочь в послевоенном «духовном возрождении» России.

Об этом патриарх заявил в среду, 22 марта, в ходе пресс-конференции в парламенте Литвы, сообщает агентство Reuters.

В частности, духовный глава православных христиан упрекнул российского патриарха Кирилла из-за его благословения вторжения РФ в Украину, что привело к расколу всемирной православной церкви.

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Также Варфоломей заявил, что российские власти используют церковь как «инструмент для достижения своих стратегических целей».

«Церковь и государственное руководство России сотрудничали в преступлении агрессии и разделили ответственность за последующие преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей. Наш межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на способах противостояния и нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и богословски узаконивать преступное поведение», — сказал Варфоломей.

При этом патриарх заявил о необходимости «духовного возрождения» в России и Украине и выразил готовность помочь в этом после войны.

«Наш общий христианский долг — использовать силы диалога, чтобы вернуть наших российских братьев и сестер в наше сообщество общих ценностей», — заявил арихепископ.

В мае 2022 года Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ разочаровала православных христиан, поддержав вторжение России в Украину.

«Для церквей невозможно не осудить насилие, войну. РПЦ разочаровала нас. Я не хотел, чтобы русская церковь и патриарх Кирилл стали этим трагическим исключением. Я не знаю, как он может оправдаться перед совестью», — сказал он.

На тот момент священники Украинской православной церкви Московского патриархата собрали 430 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом.

В конце июля 2022 года ПЦУ призвала вселенского патриарха лишить Кирилла престола.