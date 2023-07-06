Лукашенко думает, что Путин «не замочит» Пригожина, «но всякое в жизни бывает» 6 июля, 11:48 Евгений Пригожин (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко считает, что диктатор Владимир Путин «не замочит» главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина после однодневного мятежа, который тот устроил в конце июня.

Об этом сообщает пропагандистское агентство Белта.

По словам Лукашенко, Пригожин сейчас в России на свободе.

«Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой злобный и злопамятный, что его завтра „замочат“… Нет, этого не будет», — заявил он.

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Белорусский диктатор утверждаю, что 5 июля разговаривал по телефону с Пригожиным и тот сказал, что «будет работать на благо России до конца».

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Переворот Пригожина в России: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».