В Гонконге возобновились многотысячные протесты. Полиция вновь применила силу Сегодня, 05:04 599 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Tyrone Siu Столкновения демонстрантов с полицией Гонконга, 1 июля REUTERS/Tyrone Siu

Полиция Гонконга 1 июля вновь применила слезоточивый газ и резиновые дубинки против демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции в Китай, сообщает Reuters.

На понедельник, 1 июля, в Гонконге запланирована массовая демонстрация, в которой ожидается участие сотен тысяч протестующих. Протест приурочен к 22-й годовщине передачи Гонконга из-под британского управления Китаю.



С самого утра по местному времени несколько сотен молодых людей в рамках подготовки к протестной акции заблокировали три ключевых перекрестка в Гонконге, сообщает The Guardian. Несмотря на проливной дождь в городе, они установили металлические и пластиковые барьеры. Акция переросла в противостояние с полицией — правоохранители распылили слезоточивый газ и применили резиновые дубинки.

Однако демонстрантам удалось демонтировать дорожные заграждения, установленные полицией в ночь на 1 июля, чтобы воспрепятствовать протестам.

Тысячи людей начинают собираться на центральных улицах Гонконга. Многие из них традиционно пришли на акцию с зонтами — не только из-за погоды, но и для импровизированной защиты от полиции.

Демонстрации в Гонконге длятся с 9 июня и стали крупнейшими за полвека общественными протестами в этом автономном регионе.

16 июня на улицы мегаполиса вышли до 2 млн человек. В первые дни акций полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов. Несколько человек были ранены, один погиб — он сорвался со строительных лесов, пытаясь повесить протестный плакат.

На фоне массовых акций глава администрации Гонконга Кэрри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение спорного законопроекта об экстрадиции. Она также публично принесла извинения за накал ситуации, однако отказалась уходить в отставку.

Протестующих такой шаг не удовлетворил. Они намерены продолжать демонстрации до тех пор, пока правительство полностью не отзовет скандальный закон об экстрадиции, не освободит арестованных протестующих и не снимет все обвинения, а также не откажется называть демонстрации «бунтом» и не заставит главу Гонконга Кэрри Лам уйти в отставку.

Демонстранты выступают против законодательных новшеств, которые могут разрешить экстрадицию гонконгских жителей в Китай. Ранее Гонконг отказывался выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности судебной системы и широкого применения смертной казни. Однако теперь власти намерены разрешить экстрадицию в КНР, Макау и на Тайвань.

Хотя 1 июля 1997 года Гонконг был возвращен из-под юрисдкиции Великобритании Китаю, он получил особые права в рамках принципа «одна страна, две системы». Как минимум до 2047 года Китай грантировал крупнейшему финансовому центру Азии невмешательство в принципы его экономической деятельности и базовые свободы.