200-тысячные протесты в Гонконге. Чего требуют жители и почему Китай против?

Воскресные протесты стали, вероятно, самыми массовыми с 1997 года, когда Великобритания вернула город под суверенитет Китая в виде отдельного автономного округа.
У Гонконзі пройшла масштабна акція протесту через пропоновані зміни до законодавства, які мають дозволити екстрадицію на материковий Китай. Китайські державні ЗМІ звинуватили у підготовці акцій «сили з-за кордону, які намагаються нашкодити Китаю».
Недільні протести стали, ймовірно, наймасовішими з 1997 року, коли Британія повернула місто під суверенітет Китаю у вигляді окремого автономного округу.
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За словами організаторів, на вулиці вийшов понад мільйон людей. Поліція ж нарахувала близько 240 тисяч.
Що сталося?
У неділю кілька сотень тисяч людей пройшли вулицями міста в білому одязі. Під кінець ходи почалися сутички протестувальників з поліцією.
Зіткнення були локальними й не переросли в масові. Активісти намагалися проникнути в будівлю законодавчих зборів, знісши тимчасові огорожі, встановлені поліцією.
Поліцейські застосували перцеві балончики та кийки. На деяких знімках видно людей із закривавленими обличчями. Щонайменше троє поліцейських і журналіст постраждали, повідомили в поліції.
Проти чого виступають ?
Приводом для протестів став проект змін у законодавство автономного регіону, яким пропонують дозволити екстрадицію, обвинувачених у злочинах владою інших країн.
Ініціатива виникла після того, як 19-річний житель Гонконгу вбив свою 20-річну вагітну подругу, коли вони відпочивали на Тайвані у лютому минулого року.
Чоловік втік до Гонконгу і його не змогли видати на запит влади Тайваню, оскільки між ними не існує договору про екстрадицію.
Якщо поправку підтримають, то жителів міста зможуть екстрадувати навіть у ті країни, з якими в автономного Гонконгу немає про це договору, в тому числі на Тайвань, у Макао і материкову частину Китаю просто за рішенням суду.
Критики поправки вважають, що вона позбавить Гонконг серйозної частини автономії, і побоюються, що екстрадиція до материкового Китаю поставить під загрозу права підозрюваних. Наразі підозрюваних із Гонконгу в материковий Китай не екстрадують.
Керівниця місцевої адміністрації Керрі Лам заявила, що не планує відмовлятись від законопроекту, попри масові протести.
Вона також пообіцяла передбачити у законі гарантії прав людини, а також регулярно звітувати про виконання закону у парламенті.
Парламент Особливого адміністративного району Гонконг обговорить поправки 12 червня.
Що кажуть китайські ЗМІ?
«Деякі жителі Гонконгу піддалися на хитрощі опозиції і їх закордонних союзників і почали підтримувати кампанію проти екстрадиції», — пише газета China Daily в редакційній колонці.
«Будь-яка розсудлива людина підтримає законопроект, час якого давно прийшов, адже він призначений для того, аби усунути прогалини в законодавстві й не дати Гонконгу перетворитися в безпечне місце для злочинців».
У материковому Китаї новини про протести в Гонконзі цензурували: іноземні ЗМІ, що повідомляли про них, блокували, а пошукові сайти направляли користувачів на проурядові ЗМІ.
Гонконг і Китай?
Особливий адміністративний район Гонконг — колишня британська колонія, яка після повернення Китаю в 1997 році має автономний статус і управляється за принципом «одна країна — дві системи».
У Гонконгу свої закони, а права і свободи його жителів, як вважається, захищені краще, ніж на материковому Китаї.
Гонконг має угоди про екстрадицію з 20 країнами, включаючи США і Британію, але не з Китаєм. Переговори з цього питання між Гонконгом і материковим Китаєм тривають близько 20 років.
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