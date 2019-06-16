В Гонконге во время массовых акций протеста погиб один человек Вчера, 10:09 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jorge Silva Жители Гонконга выступают против экстрадиции в Китай REUTERS/Jorge Silva

В субботу, 15 июня, в Гонконге погиб один из участников массового протеста против законопроекта об экстрадиции.

Как передает AP, мужчина сорвался со строительных лесов, пытаясь повесить плакат возле торгового центра. Он выскользнул из рук спасателей и упал на землю. Активист скончался в больнице.

На баннере было написано: «Занимайтесь любовью, а не стрельбой» и «Нет экстрадиции в Китай».

Участники протеста соорудили импровизированный мемориал в честь погибшего. Множество людей останавливаются, чтобы возложить цветы и помолиться за погибшего.

Напомним, в Гонконге с 9 июня проходит масштабная акция протеста из-за возможных изменений в законодательство, которые должны разрешить экстрадицию на материковый Китай. Китайские государственные СМИ обвинили в подготовке акций «силы из-за рубежа, которые пытаются навредить Китаю».

По словам организаторов, на улицы вышли более миллиона человек. Полиция же насчитала около 240 тысяч.

Лидер Гонконга Керри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение спорного законопроекта.