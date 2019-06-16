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В Гонконге во время массовых акций протеста погиб один человек

Вчера, 10:09
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В Гонконге во время массовых акций протеста погиб один человек - фото

REUTERS/Jorge Silva

Жители Гонконга выступают против экстрадиции в Китай

В субботу, 15 июня, в Гонконге погиб один из участников массового протеста против законопроекта об экстрадиции.

Как передает AP, мужчина сорвался со строительных лесов, пытаясь повесить плакат возле торгового центра. Он выскользнул из рук спасателей и упал на землю. Активист скончался в больнице.

На баннере было написано: «Занимайтесь любовью, а не стрельбой» и «Нет экстрадиции в Китай».

Участники протеста соорудили импровизированный мемориал в честь погибшего. Множество людей останавливаются, чтобы возложить цветы и помолиться за погибшего.

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Напомним, в Гонконге с 9 июня проходит масштабная акция протеста из-за возможных изменений в законодательство, которые должны разрешить экстрадицию на материковый Китай. Китайские государственные СМИ обвинили в подготовке акций «силы из-за рубежа, которые пытаются навредить Китаю».

По словам организаторов, на улицы вышли более миллиона человек. Полиция же насчитала около 240 тысяч.

Лидер Гонконга Керри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение спорного законопроекта.

Теги:   Гонконг

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