Олег Панфилов
Главная угроза для России
Грег Сателл
Мы все ошибаемся. Что нужно знать о будущем?
Зоя Казанжи
Как я проехалась в киевском метро
Кристина Бердинских
Что не так с главным разведчиком Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Гонконг на пороге катастрофы. The Economist — о причине самых масштабных за полвека протестов

Сегодня, 11:25
Цей матеріал також доступний українською
Гонконг на пороге катастрофы. The Economist — о причине самых масштабных за полвека протестов - фото

REUTERS/Jorge Silva

Демонстранты выступают против разрешения на экстрадицию в Китай

Участники масштабных протестов в Гонконге уверены, что новый законопроект об экстрадиции в Китай ставит на карту будущее их города и его экономические достижения. И они во многом правы, пишет журнал The Economist.

13 июня влиятельный еженедельник посвятил свою обложку ситуации в Гонконге, где с 9 июня более 1 млн человек вышли на улицы и встретили жесткий отпор со стороны властей. Демонстрации спровоцированы поправками к закону об экстрадиции. В случае их утверждения Гонконг сможет выдавать в Китай подозреваемых в совершении преступлений, которые находятся на гонконгской территории. Ранее это было невозможно.

Протестующие опасаются, что норму смогут использовать для фабрикации дел и выдачи в КНР общественных активистов, для политических преследований и давления на бизнесменов.

«Угроза реальна», — указывают авторы статьи в The Economist под названием Верховенство права в Гонконге.

НВ предлагает перевод самых интересных фрагментов из этой публикации.

***

Три вещи особенно примечательны в отношении протестующих, потрясших Гонконг на этой неделе. Их было невероятно много. Сотни тысяч людей вышли на улицы — возможно, это крупнейшие демонстрации с тех пор, как Гонконг был возвращен Китаю в 1997 году. Большинство из них были молоды — слишком молоды, чтобы испытывать ностальгию по британскому правлению. Недовольство тяжелой рукой Пекина было исключительно их собственным. А еще они проявили поразительное мужество. После Революции зонтиков в 2014 году Коммунистическая партия [Китая] ясно дала понять, что больше не потерпит неповиновения — и все же демонстранты отважились выйти под резиновые пули, слезоточивый газ и вопреки угрозе правового возмездия, чтобы заявить о своей позиции. Все это свидетельствует о том, что на карту поставлено будущее города, как считают и многие гонконгцы. […]

Читайте также:
 Масштабные протесты в Гонконге: активисты заблокировали парламент и перекрыли дороги

Угроза экстрадиции означает, что любой житель Гонконга может стать объектом прихотей правовой системы Китая, где верховенство закона стоит ниже власти партии. Переданные Пекину диссиденты могут быть подвергнуты жестокому обращению в китайских судах. Бизнесмены рискуют тем, что любой китайский конкурент с хорошими связями найдет способ втянуть их в легко манипулируемую юрисдикцию.

Если Гонконг отныне будут считать просто еще одним китайским городом, пострадают не только гонконгцы

Это может иметь катастрофические последствия для Гонконга — хрупкого моста между однопартийным государством и всеми свободами глобальной торговли. Многие компании выбирают Гонконг, поскольку он имеет отличные связи с огромным рынком Китая, но при этом руководствуется теми же прозрачными правилами, которые лежат в основе западных экономик. Благодаря материковому Китаю Гонконг является восьмым по объему экспортером товаров в мире и четвертым фондовым рынком на планете. И все же его огромная банковская система неразрывно связана с Западом, а валюта привязана к доллару. Для многих глобальных фирм Гонконг является одновременно воротами китайского рынка и ключевым центром Азии — более 1,3 тыс. компаний имеют здесь свои региональные штаб-квартиры. Если Гонконг отныне будут считать просто еще одним китайским городом, пострадают не только гонконгцы.

Угроза реальна. С тех пор, как Си Цзиньпин стал лидером Китая в 2012 году, сегодня он яснее чем когда-либо дает понять, что правовая система должна находиться под контролем партии. […]

Теоретически экстрадиция не должна применяться в политических делах и касается лишь преступлений, за которые предусмотрены особо серьезные наказания. Но Компартия КНР давно карает своих критиков, обвиняя их в преступлениях, которые вовсе не кажутся политическими. […]

Читайте также:

Гонконг: протесты разогнали. Что дальше?

Это опасный момент. Протесты переросли в жестокие столкновения — возможно, наиболее жестокие со времен антиколониальных демонстраций в 1967 году. […]

Сейчас особая ответственность лежит на Великобритании, подписавшей договор с гарантиями неизменности уклада жизни в Гонконге как минимум до 2047 года [в течение 50 лет после передачи Гонконга от Британии Китаю в 1997 году]. Британское правительство выразило обеспокоенность в связи с «потенциальными последствиями» нового закона, но оно должно громко и ясно заявить о его ошибочности. С учетом того, что США вовлечены в торговую войну с Китаем, есть риск, что Гонконг окажется в центре столкновения великих держав.

Теги:   Экстрадиция Акция протеста ИноСМИ Гонконг

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Компании/Рынки

Вчера, 15:28

img
Суд встал на сторону Roshen в споре о красной ленте для упаковки тортов
Экономика

Сегодня, 09:28

img
Глава Минэнерго РФ заявил, что Газпром предложил Нафтогазу мировое соглашение. В НАК опровергли
Страны

Сегодня, 05:29

img
Болтон и Волкер сошлись на том, что избрание Зеленского «создает новую возможность мира на Донбассе»

Выбор редакции

LOL

Вчера, 13:33

img
«Районные пацаны уделывают столицу». Почему Барышевский райсуд оказался в центре внимания соцсетей
Политика

Сегодня, 08:03

img
Эксклюзив НВ. Как Зеленский поддерживает форму и как украинские политики массово худеют перед выборами
Страны

Сегодня, 11:17

img
Расследование ВВС. «Десант ДНР» на Мадагаскаре: что друзья Пушилина искали в Африке

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться