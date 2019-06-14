Гонконг на пороге катастрофы. The Economist — о причине самых масштабных за полвека протестов Сегодня, 11:25 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jorge Silva Демонстранты выступают против разрешения на экстрадицию в Китай REUTERS/Jorge Silva

Участники масштабных протестов в Гонконге уверены, что новый законопроект об экстрадиции в Китай ставит на карту будущее их города и его экономические достижения. И они во многом правы, пишет журнал The Economist.

13 июня влиятельный еженедельник посвятил свою обложку ситуации в Гонконге, где с 9 июня более 1 млн человек вышли на улицы и встретили жесткий отпор со стороны властей. Демонстрации спровоцированы поправками к закону об экстрадиции. В случае их утверждения Гонконг сможет выдавать в Китай подозреваемых в совершении преступлений, которые находятся на гонконгской территории. Ранее это было невозможно.



Протестующие опасаются, что норму смогут использовать для фабрикации дел и выдачи в КНР общественных активистов, для политических преследований и давления на бизнесменов.

«Угроза реальна», — указывают авторы статьи в The Economist под названием Верховенство права в Гонконге.

НВ предлагает перевод самых интересных фрагментов из этой публикации.

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Три вещи особенно примечательны в отношении протестующих, потрясших Гонконг на этой неделе. Их было невероятно много. Сотни тысяч людей вышли на улицы — возможно, это крупнейшие демонстрации с тех пор, как Гонконг был возвращен Китаю в 1997 году. Большинство из них были молоды — слишком молоды, чтобы испытывать ностальгию по британскому правлению. Недовольство тяжелой рукой Пекина было исключительно их собственным. А еще они проявили поразительное мужество. После Революции зонтиков в 2014 году Коммунистическая партия [Китая] ясно дала понять, что больше не потерпит неповиновения — и все же демонстранты отважились выйти под резиновые пули, слезоточивый газ и вопреки угрозе правового возмездия, чтобы заявить о своей позиции. Все это свидетельствует о том, что на карту поставлено будущее города, как считают и многие гонконгцы. […]

Угроза экстрадиции означает, что любой житель Гонконга может стать объектом прихотей правовой системы Китая, где верховенство закона стоит ниже власти партии. Переданные Пекину диссиденты могут быть подвергнуты жестокому обращению в китайских судах. Бизнесмены рискуют тем, что любой китайский конкурент с хорошими связями найдет способ втянуть их в легко манипулируемую юрисдикцию.

Если Гонконг отныне будут считать просто еще одним китайским городом, пострадают не только гонконгцы

Это может иметь катастрофические последствия для Гонконга — хрупкого моста между однопартийным государством и всеми свободами глобальной торговли. Многие компании выбирают Гонконг, поскольку он имеет отличные связи с огромным рынком Китая, но при этом руководствуется теми же прозрачными правилами, которые лежат в основе западных экономик. Благодаря материковому Китаю Гонконг является восьмым по объему экспортером товаров в мире и четвертым фондовым рынком на планете. И все же его огромная банковская система неразрывно связана с Западом, а валюта привязана к доллару. Для многих глобальных фирм Гонконг является одновременно воротами китайского рынка и ключевым центром Азии — более 1,3 тыс. компаний имеют здесь свои региональные штаб-квартиры. Если Гонконг отныне будут считать просто еще одним китайским городом, пострадают не только гонконгцы.

Угроза реальна. С тех пор, как Си Цзиньпин стал лидером Китая в 2012 году, сегодня он яснее чем когда-либо дает понять, что правовая система должна находиться под контролем партии. […]

Теоретически экстрадиция не должна применяться в политических делах и касается лишь преступлений, за которые предусмотрены особо серьезные наказания. Но Компартия КНР давно карает своих критиков, обвиняя их в преступлениях, которые вовсе не кажутся политическими. […]

Это опасный момент. Протесты переросли в жестокие столкновения — возможно, наиболее жестокие со времен антиколониальных демонстраций в 1967 году. […]

Сейчас особая ответственность лежит на Великобритании, подписавшей договор с гарантиями неизменности уклада жизни в Гонконге как минимум до 2047 года [в течение 50 лет после передачи Гонконга от Британии Китаю в 1997 году]. Британское правительство выразило обеспокоенность в связи с «потенциальными последствиями» нового закона, но оно должно громко и ясно заявить о его ошибочности. С учетом того, что США вовлечены в торговую войну с Китаем, есть риск, что Гонконг окажется в центре столкновения великих держав.