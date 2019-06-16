Глава администрации Гонконга извинилась перед народом Вчера, 17:10 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / THOMAS PETER Ранее тысячи жителей Гонконга вышли на улицы с требованием отставки Керри Лам REUTERS / THOMAS PETER

Глава администрации Гонконга Керри Лам извинилась перед народом «с абсолютной искренностью и смирением».

Об этом пишет Reuters.

Извинения прозвучали после второй за неделю волны массовых протестов из-за возможного принятия закона об экстрадиции в материковый Китай.

Ранее в воскресенье, 16 июня, десятки тысяч жителей Гонконга, одетых в черное, вышли на улицы с требованием отставки главы администрации Керри Лам.

Напомним, в Гонконге с 9 июня проходит масштабная акция протеста из-за возможных изменений в законодательстве, которые должны разрешить экстрадицию на материковый Китай. Китайские государственные СМИ обвинили в подготовке акций «силы из-за рубежа, которые пытаются навредить Китаю».

По словам организаторов, на улицы вышли более миллиона человек. Полиция же насчитала около 240 тысяч.

Лидер Гонконга Керри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение спорного законопроекта.