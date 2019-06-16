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Глава администрации Гонконга извинилась перед народом

Вчера, 17:10
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Глава администрации Гонконга извинилась перед народом - фото

REUTERS / THOMAS PETER

Ранее тысячи жителей Гонконга вышли на улицы с требованием отставки Керри Лам

Глава администрации Гонконга Керри Лам извинилась перед народом «с абсолютной искренностью и смирением».

Об этом пишет Reuters.

Извинения прозвучали после второй за неделю волны массовых протестов из-за возможного принятия закона об экстрадиции в материковый Китай.

Ранее в воскресенье, 16 июня, десятки тысяч жителей Гонконга, одетых в черное, вышли на улицы с требованием отставки главы администрации Керри Лам.

Напомним, в Гонконге с 9 июня проходит масштабная акция протеста из-за возможных изменений в законодательстве, которые должны разрешить экстрадицию на материковый Китай. Китайские государственные СМИ обвинили в подготовке акций «силы из-за рубежа, которые пытаются навредить Китаю».

По словам организаторов, на улицы вышли более миллиона человек. Полиция же насчитала около 240 тысяч.

Лидер Гонконга Керри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение спорного законопроекта.

Теги:   Акция протеста Гонконг

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