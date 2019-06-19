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Образцовый протест. Десять поразительных примеров дисциплины демонстрантов в Гонконге

Вчера, 19:47
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Образцовый протест. Десять поразительных примеров дисциплины демонстрантов в Гонконге - фото

REUTERS/Athit Perawongmetha

Протестная акция в Гонконге 16 июля

Масштабные протесты, которые вторую неделю длятся в Гонконге, поразили мир организованностью и солидарностью участников.

С 9 июня в автономном мегаполисе не прекращаются демонстрации против поправок к закону об экстрадиции. Ранее Гонконг отказывался выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности судебной системы и широкого применения смертной казни. Однако теперь власти намерены разрешить экстрадицию в КНР, Макау и на Тайвань.

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Из-за этого на улицы Гонконга с каждым днем выходят все больше людей. 16 июня протестная акция собрала, по разным оценкам, 1−2 млн человек.

При этом гонконгцы демонстрируют удивительные примеры солидарности, организованности и порядка.

НВ собрало десять таких красноречивых фактов.

1. Многотысячная толпа пропускает скорую помощь.

Скорая движется сквозь расступившуюся толпу людей
Скорая движется сквозь расступившуюся толпу людей / Фото: PANG KK via REUTERS

2. Протестующие позаботились о защите журналиста, который вел прямой эфир с места жестких столкновений полиции с демонстрантами.

Случайные участники акции одели на него защитную каску и вручили зонт — один из неизменных атрибутов и способов защиты на акциях в Гонконге.

3. В первые дни жестких столкновений с полицией, применявшей резиновые пули и газ, протестующие стали оставлять бутылки с водой вдоль улиц, чтобы помочь пострадавшим прийти в себя и промыть глаза.

4. Студенты продолжают готовиться к сессии даже в ходе массовых акций.

Кадры, снятые в ходе массовых акций в Гонконге
Кадры, снятые в ходе массовых акций в Гонконге / Фото: u/jacathinker via Reddit

5. Журналистская солидарность: представители СМИ пришли на пресс-конференцию полиции в шлемах, защитных дыхательных масках и желтых жилетах, выражая солидарность с демонстрантами и собственный протест против применения силы по отношению к людям на улицах Гонконга. Днем ранее полицейские использовали слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки против участников акций протеста.

13 июня, Гонконг
13 июня, Гонконг / Фото: REUTERS/Thomas Peter
13 июня, Гонконг
13 июня, Гонконг / Фото: REUTERS/Thomas Peter

6. После двухмиллионной акции 16 июня ее участники самостоятельно убрали мусор и навели порядок на улицах, где прошли протесты. Многие пользователи соцсетей опубликовали сравнительные фото заполненных людьми улиц и идеально чистых проспектов на следующее утро, а также видео процесса уборки.

7. Убирая мусор после акций, протестующие не забывали его сортировать — как это повсеместно принято в Гонконге.

Демонстранты сортируют мусор близ комплекса правительственных зданий в Гонконге
Демонстранты сортируют мусор близ комплекса правительственных зданий в Гонконге / Фото: Maryhui via Reddit
Пустые пластиковые бутылки у сортировочных мусорных баков в Гонконге
Пустые пластиковые бутылки у сортировочных мусорных баков в Гонконге / Фото: randomup24 via Reddit

8. Демонстранты создали импровизированный мемориал на месте гибели единственной жертвы протестов. Мужчина сорвался со строительных лесов торгового центра и разбился насмерть, пытаясь вывесить плакат с надписью «Занимайтесь любовью, а не стрельбой» и «Нет экстрадиции в Китай».

Тротуар на этом месте устлан тысячами записок в память о погибшем. Жители Гонконга несут сюда живые букеты и бумажные цветы-оригами — здесь же заботливо разметили инструкцию, как изготовить такой цветок памяти самому.

9. Протестующие организованно «гасят» шашки со слезоточивым газом, поливая их из обычных бутылок с водой.

10. Сотни тысяч демонстрантов пропускают транспорт, чтобы не создавать пробки на улицах города (16 июня).

Фото: Скриншот I-Cable News
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Теги:   Сюжет НВ Порядок Дисциплина Акция протеста Гонконг

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