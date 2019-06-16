На протесты в Гонконге вышло около двух миллионов человек Вчера, 19:16 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Jorge Silva На улицы Гонконга вышло около двух миллионов людей REUTERS/Jorge Silva

По оценкам организаторов акций протеста, в воскресенье, 16 июня, на улицы Гонконга вышли около двух миллионов человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Гражданский фронт прав человека (CHRF).

По оценкам полиции, по изначальному маршруту следовали 338 тысяч человек.

Протестующие утверждают, что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока правительство полностью не отзовет закон об экстрадиции, не освободит арестованных протестующих и не снимет все обвинения, а также не отзовет характеристику протестов как «бунт» и не заставит генерального секретаря Кэрри Лэм уйти в отставку.

Напомним, в Гонконге с 9 июня проходит масштабная акция протеста из-за возможных изменений в законодательстве, которые должны разрешить экстрадицию на материковый Китай. Китайские государственные СМИ обвинили в подготовке акций «силы из-за рубежа, которые пытаются навредить Китаю».

По словам организаторов, на улицы вышли более миллиона человек. Полиция же насчитала около 240 тысяч.

Лидер Гонконга Керри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение спорного законопроекта.