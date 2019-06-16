Десятки тысяч активистов требуют отставки главы администрации Гонконга Вчера, 12:05 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Tyrone Siu Тысячи людей вышли на улицы Гонконга REUTERS/Tyrone Siu

В воскресенье, 16 июня, в Гонконге десятки тысяч жителей, одетых в черное, вышли на улицы с требованием отставки главы администрации Керри Лам.

Как передает Reuters, протестующие в черных футболках и майках несут белые цветы и плакаты надписью «Не стреляйте, мы — гонконгцы».

Толпа взорвалась восторженными криками, когда организаторы призвали уйти в отставку главу администрации Гонконга Кэрри Лам, которая накануне отложила на неопределенный срок законопроект об экстрадиции на материковый Китай, где осужденным может грозить смертная казнь.

«Кэрри Лам вчера отказалась принести свои извинения [за использование полицией силы против протестующих]. Это недопустимо. Она ужасный лидер, которая полна лжи… Я думаю, что она откладывает законопроект, чтобы хитростью заставить нас успокоиться», — сказала 16-летняя участница протеста.

«Вот почему мы все еще требуем отмены законопроекта. Мы больше ей не доверяем. Она должна уйти», — добавила ее одноклассница.

Массовые протесты в Гонконге Десятки тысяч активистов вышли на улицы с требованием отставки главы администрации Гонконга Керри Лам

Напомним, в Гонконге с 9 июня проходит масштабная акция протеста из-за возможных изменений в законодательство, которые должны разрешить экстрадицию на материковый Китай. Китайские государственные СМИ обвинили в подготовке акций «силы из-за рубежа, которые пытаются навредить Китаю».

По словам организаторов, на улицы вышли более миллиона человек. Полиция же насчитала около 240 тысяч.

Лидер Гонконга Керри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение спорного законопроекта.