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Имя им легион. Рекордные протесты в Гонконге в 10 фотографиях

Сегодня, 12:05
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Имя им легион. Рекордные протесты в Гонконге в 10 фотографиях - фото

REUTERS/Athit Perawongmetha

«Прекратите нас убивать», — написано на плакатах участников двухмиллионной демонстрации 16 июня

В Гонконге с 9 июня продолжаются крупнейшие за полвека общественные протесты. Демонстранты выступают против законодательных новшеств, которые могут разрешить экстрадицию гонконгских жителей в Китай.

Вторая неделя протестов установила новый рекорд: 16 июня на улицы автономного мегаполиса вышли до 2 млн человек, по оценкам организаторов акций. За десять дней протестов полиция неоднократно применяла слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов. Несколько человек были ранены, один погиб — он сорвался со строительных лесов, пытаясь повесить протестный плакат с призывами «Занимайтесь любовью, а не стрельбой» и «Нет экстрадиции в Китай».

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На фоне массовых акций глава администрации Гонконга Кэрри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение спорного законопроекта об экстрадиции. Она также публично принесла извинения за накал ситуации, однако отказалась уходить в отставку.

Протестующих такой шаг не удовлетворил. Они намерены продолжать демонстрации до тех пор, пока правительство полностью не отзовет скандальный закон об экстрадиции, не освободит арестованных протестующих и не снимет все обвинения, а также не откажется называть демонстрации «бунтом» и не заставит главу Гонконга Кэрри Лам уйти в отставку.

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Еще одна рекордная демонстрация намечена на 1 июля, когда в автономии официально отмечают передачу Гонконга из-под британского управления Китаю.

НВ собрало самых ярких 10 фотографий о событиях в Гонконге.

1. Демонстранты требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам в ходе двухмиллионной акции 16 июня.

Гонконг, 16 июня
Гонконг, 16 июня / Фото: REUTERS/Tyrone Siu

2. Возле штаб-квартиры полиции Гонконга участница акции держит плакат с требованием отозвать закон об экстрадиции и отправить в отставку руководителя автономии.

16 июня
16 июня / Фото: REUTERS/Jorge Silva

3. Протестующие у импровизированного мемориала пока единственной жертве протестов — мужчина сорвался со строительных лесов, пытаясь вывесить на стене торгового центра свой плакат. Ежедневно тысячи жителей Гонконга несут к этому мемориалу бумажные и живые цветы, чтобы почтить память погибшего.

16 июня
16 июня / Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

4. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Чтобы укрыться от него и в знак памяти о протестах 2014 года (Революции зонтиков), многие протестующие в Гонконге приходят на акции с зонтами.

12 июня
12 июня / Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

5. Гонконгские журналисты надели защитные каски и желтые жилеты на пресс-конференцию полиции — в знак протеста против жестких действий правоохранителей и солидарности с демонстрантами.

13 июня
13 июня / Фото: REUTERS/Thomas Peter

6. Массовый сидячий протест в Гонконге. Одна из активисток держит в руках плакат, призывающий отозвать спорные поправки к закону об экстрадиции.

14 июня
14 июня / Фото: REUTERS/Jorge Silva

7. Участник многотысячной акции держит в руках плакат, напоминающий о жесткости китайской системы правосудия и подавлении массовых протестов на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

16 июня
16 июня / Фото: REUTERS/Tyrone Siu

8. С высоты небоскребов Гонконга видно многотысячную демонстрацию на улицах города, 16 июня.

16 июня
16 июня / Фото: REUTERS/Jorge Silva

9. Жительница Гонконга требует отставки властей близ полицейского кордона в ходе массовой акции 17 июня.

17 июня
17 июня / Фото: REUTERS/Jorge Silva

10. Сотни тысяч участников массовой демонстрации на вечерних улицах Гонконга, 16 июня.

16 июня
16 июня / Фото: REUTERS/Jorge Silva

Теги:   Полиция Китай Экстрадиция Акция протеста Гонконг

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