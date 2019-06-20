Рожденные свободными. Что говорят жители Гонконга о самых массовых протестах в его истории Сегодня, 13:46 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Thomas Peter Участники акции протеста в Гонконге 17 июня REUTERS/Thomas Peter

2 млн жителей Гонконга — самого свободного города Азии — вышли на улицы, чтобы выразить недоверие правосудию материкового Китая, как и тамошнему представлению о демократии.

Журнал НВ собрал мнения живущих в Гонконге людей о том, что и почему происходит в городе.



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В воскресенье, 16 июня, черное море протестующих захлестнуло улицы Гонконга. Два миллиона горожан в темной одежде вышли на марш, проследовав из парка Виктория в сторону района Адмиралтейство. В руках у них были белые цветы и транспаранты с надписью «Прекратите нас убивать».

Треть жителей самого свободного города Азии и ее бизнес-сердца вышли на улицы, чтобы выразить недовольство действиями властей, а также полиции: последняя четырьмя днями ранее разогнала мирный протест при помощи газа и резиновых пуль. Первопричиной недовольства горожан стало намерение властей принять закон об экстрадиции, позволяющий гонконгским судам выдавать материковому Китаю тех, кого там посчитают преступниками. То же касается Макао и Тайваня.

«Мы сидели на Лунг Вуи Роад, когда вдруг услышали выстрелы и увидели, как полиция распыляет слезоточивый газ по обе стороны улицы, не оставляя нам возможности убежать», — вспоминает события 12 июня 30‑летняя жительница Гонконга Грейс.

Вместе с другими протестующими она ринулась в ближайшее офисное здание — башню Citic. Но полицейские продолжали пускать газ, который просачивался под входными стеклянными дверями, вызывая кашель и удушение у всех оказавшихся внутри.

Грейс присоединилась к протестам в день, когда власти города должны были принять закон об экстрадиции. Именно в этот день полиция Гонконга действовала особенно жестко в разгоне сотен тысяч мирных протестующих.

«Применение силы со стороны полицейских было беспрецедентным и жестоким, — делится своими наблюдениями Мак Юнг Сунг, 63‑летний профессор Гонконгского университета. — В ход шли слезоточивый газ и пластиковые пули, безоружных людей жестоко избивали».

В свою очередь практически все участники протеста не были вооружены и не проявляли агрессии, подчеркивает 23‑летний Тони, который тоже вышел на акцию 12 июня.

Первый массовый митинг против закона об экстрадиции прошел в Гонконге тремя днями ранее и стал крупнейшим с 1997 года, когда Великобритания передала эту территорию Китаю на условиях особой автономии по принципу «одна страна — две системы», в том числе с сохранением независимой системы правосудия. В тот день, не поверив в то, что Китай согласится уважать демократические свободы Гонконга, на улицы вышла седьмая часть жителей 7,4‑миллионного мегаполиса. Они блокировали дороги и правительственные здания. Еще через неделю число протестующих удвоилось

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Мы боимся, что будут нарушаться права человека и мы потеряем свободу

«Мы боимся, что [после принятия закона] будут нарушаться права человека и мы потеряем свободу, в частности свободу слова», — объясняет опасения сограждан Грейс.

Например, если житель Гонконга, хоть раз побывавший в материковом Китае, выразит недовольство правящей партией, китайские власти смогут обвинить его в преступлении, которого он никогда не совершал, и отправить под суд в Китай, иллюстрирует ее мысль Юнг Сунг. «Гонконг станет местом, где люди не посмеют высказывать свое мнение и будут жить в белом терроре», — убежден он.

Впрочем, не все жители Гонконга разделяют возмущение протестующих. Син Чжао, 29‑летний бизнес-консультант, который два года назад переехал сюда из Шанхая, убежден: закон об экстрадиции никак не угрожает честным гражданам и направлен исключительно на уголовных преступников. Истинной причиной массовых протестов он называет недоверие гонконгцев к властям и нежелание последних услышать своих граждан.

Об отношении к властям говорит и Грейс. Жители мегаполиса давно утратили доверие к правительству, и ярче всего это проявилось после Революции зонтиков в 2014 году, подчеркивает она. Тогда тысячи гонконгцев более двух месяцев протестовали против контроля Пекина над процессом выборов местных властей. Своей жесткой позицией власти КНР впервые дали понять жителям Гонконга, что не потерпят неповиновения.

Читайте полную версию этого материала и фоторепортаж о протестах в Гонконге в свежем номере журнала НВ — № 22 от 20 июня 2019 года