Есть продвижение вперед по ATACMS и Taurus — Кулеба

14 сентября, 01:14
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Taurus (Фото:axesofevil2000/Wikimedia)

Taurus (Фото:axesofevil2000/Wikimedia)

В среду, 13 сентября, в эфире национального телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о прогрессе в деле предоставления Украине США и Германией дальнобойных ракет ATACMS и Taurus.

«Мы очень активно этим занимаемся. Президент ежедневно проводит переговоры или совещания, чтобы ускорять поставки уже обещанного и получать новые обязательства партнеров передавать нам оружие. Есть, конечно, некоторые суперприоритетные темы — это прежде всего системы противовоздушной обороны. Активно работаем над получением ATACMS от США и Taurus от Германии. По обоим трекам есть продвижение вперед», — сказал.

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Однако Кулеба добавил, что ни одно из решений до сих пор не принято.


ATACMS и Taurus для Украины — что известно

12 сентября CNN сообщало, что вероятность положительного решения по ATACMS сейчас "намного выше", чем раньше. Похожую информацию опубликовал ряд других крупных западных СМИ.

В Пентагоне, однако, пока не подтверждают информацию о том, что Соединенные Штаты близки к решению о предоставлении Украине дальнобойных ракет.

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Что касается Taurus, то министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия пока не в состоянии прийти к решению. Он также отметил, что возможное решение США по ATACMS не «разблокирует» аналогичное решение Германии по Taurus.

11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно. Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.

Reuters писало, что Берлин уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине этих крылатых ракет.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   США Оружие Германия Коалиция МИД Украины Дмитрий Кулеба ATACMS ракеты Taurus

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