В Германии назвали условие для предоставления Украине крылатых ракет Taurus — СМИ 11 августа, 10:42 Ракеты Taurus (Фото:Милитарный)

Федеральное правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы. Канцлер Германии Олаф Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможным, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, несмотря на то, что Шольц колебался относительно предоставления Украине ракет большой дальности из-за беспокойства, что Киев может атаковать территорию РФ, сейчас «происходит переосмысление».

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За последние несколько недель министр обороны Германии Борис Писториус обратился к производителю Taurus с просьбой интегрировать соответствующее ограничение для программирования целей в крылатые ракеты.

По данным Spiegel, в отраслевых кругах заявляли, что внедрение такого ограничения вполне возможно, но займет несколько недель.

Сообщается, что Шольц хочет одобрить поставку Taurus только тогда, когда он убедится в соответствующей технической модификации, при этом других фундаментальных сомнений относительно передачи Украине ракет он не имеет.

В Берлине отмечают, что ограничение не распространяется на возможные атаки на цели во временно оккупированном Россией Крыму.

Отмечается, что пока точно не известно как быстро могут доставить ракеты.

Военные чиновники говорят, что поставки крылатых ракет Великобританией и Францией в Украину означают, что они все еще достаточно обеспечены такими системами вооружения на ближайшие недели.

Инфографика: NV

Ранее сообщалось, что в правящей партии Германии утверждают, что Воздушные силы страны уже дали «зеленый свет» на поставку Taurus.

26 июля председатель комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.

6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов социал-демократической партии Германии, лидером которой является канцлер Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.