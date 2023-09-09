США могут включить ракеты ATACMS в ближайший пакет помощи Украине — СМИ 9 сентября, 03:23 Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

США, вероятно, включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS, пишет ABC News со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена, вероятно, предоставит Украине дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы помочь в борьбе с российским вторжением.

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Один из чиновников отметил, что ATACMS «приближаются» (к Украине — ред.). Однако чиновник добавил, что планы о предоставлении военной помощи могут меняться до официального объявления.

Другой чиновник сказал, что решение о предоставлении ракет уже «на столе» и, вероятно, ATACMS будут включены в будущий пакет помощи в сфере безопасности.

Он добавил, что окончательное решение еще не принято. По его словам, до того, как Украина получит ракеты, могут пройти месяцы.

В среду, 6 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь в Киеве, анонсировал выделение более миллиарда долларов на помощь Украине.

Блинкен во время встречи с Дмитрием Кулебой отметил, что Украина достигла «значительного прогресса» за время контрнаступления.

Также США официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, американская сторона передаст снаряды с обедненным ураном.

Новый пакет военной помощи в 175 миллионов долларов включает в себя: дополнительное оборудование ПВО; артиллерийские боеприпасы; противотанковое оружие и другое оборудование.

Последний раз Блинкен приезжал в Киев 8 сентября 2022 года. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, передав ему послание от американского коллеги Джо Байдена. Также Блинкен посетил Ирпень и встретился в госпитале с детьми, пострадавшими от российской агрессии.

Это уже третий визит главы Госдепа США в Украину с начала вторжения России. 25 апреля 2022 года Блинкен и глава Минобороны США Ллойд Остин также встречались в Киеве с Владимиром Зеленским.