Вероятность положительного решения по ATACMS сейчас намного выше, чем раньше — CNN 12 сентября, 03:31 Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

Ожидается, что президент США Джо Байден вскоре примет окончательное решение об отправке ракет дальнего радиуса действия в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Сообщается, что это важный шаг, рекомендованный Государственным департаментом и Министерством обороны после месяцев просьб со стороны Украины.

Дискуссии об отправке армейских тактических ракетных систем большой дальности, также известных как ATACMS, значительно активизировались в последние недели, цитирует CNN свои источники.

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По словам чиновников, окончательного решения об отправке ракет еще не принято. Но «вероятность того, что это произойдет сейчас, гораздо выше, чем раньше», — сказал один из чиновников, знакомый с переговорами.

«Намного выше. Я просто не знаю когда», — передает CNN слова чиновника.

Американское издание добавляет, что США не спешили отправлять управляемые ракеты большой дальности из-за опасений эскалации конфликта, поскольку они потенциально могут быть направлены на территорию самой России. Однако, по словам официальных лиц, это беспокойство в значительной степени уменьшилось, потому что Украина продемонстрировала, что не использует другое оружие, предоставленное США, для нападения на территорию России.

В понедельник, 11 сентября, похожую информацию со ссылкой на собственные источники передавало агентство Reuters. По словам трех его собеседников, после того, как США увидели эффективность применения защитниками Украины кассетных боеприпасов, они рассматривают возможность поставки ракет ATACMS (дальность до 300 км) или управляемых снарядов GMLRS (около 70 км) с кассетными боеприпасами, или же обеих систем.

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Ранее об этом также сообщали Financial Times и издание ABC News, которое добавляло, что США, вероятно, включат ATACMS в будущий пакет военной помощи Украине.