Если США предоставят Украине ATACMS, это не будет означать автоматически, что Германия будет поставлять Taurus — Писториус 11 сентября, 23:55 Глава Минобороны Германии Борис Писториус (Фото:REUTERS/Хейко Беккер)

Возможное решение США по отправке в Украину ракет большой дальности ATACMS не «разблокирует» аналогичное решение Германии о крылатых ракетах Taurus. Об этом, как сообщает Reuters, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«В этой войне нет автоматизма», — сказал Писториус журналистам в кулуарах визита в Кельн.

Он также добавил, что Германия пока не в состоянии решить, предоставлять ли Украине ракеты Taurus.

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Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно давал понять, что Берлин будет действовать только совместно с Вашингтоном в вопросе поставок оружия.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет ATACMS (дальность до 300 км) или управляемых снарядов GMLRS (около 70 км) с кассетными боеприпасами, или же обеих систем.

ABC News со ссылкой на источники сообщал, что США, вероятно, добавят эти ракеты к будущему пакету военной помощи Украине.