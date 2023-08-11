Ракеты Taurus для Украины: правительство Германии ведет переговоры с европейской компанией-производителем оружия — Reuters 11 августа, 12:13 Депутат Бундестага считает. что Украине надо передать дальнобойные ракеты Taurus (Фото:MBDA)

Правительство Германии ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине крылатых ракет Taurus, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.

Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц требует модифицировать ракеты Taurus так, чтобы наносить удары по территории России было невозможным.

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По данным Spiegel, в отраслевых кругах заявляли, что внедрение такого ограничения вполне возможно, но займет несколько недель.

Сообщалось, что Шольц одобрит предоставление Taurus только тогда, когда он убедится в соответствующей технической модификации, при этом других фундаментальных сомнений относительно передачи Украине ракет он не имеет.

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10 августа в СМИ появилась информация, что в правящей партии Германии утверждают о предоставлении «зеленого света» Воздушными силами страны на поставку Taurus.

26 июля председатель комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.

6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов социал-демократической партии Германии, лидером которой является Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.

