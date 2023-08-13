Попросил не торопить. Шольц отрицает свою нерешительность в отношении поставок ракет Taurus 13 августа, 17:36 Дальнобойная ракета Taurus (Фото:MBDA)

Канцлер Германии Олаф Шольц оставляет открытым вопрос поставки немецких крылатых ракет Taurus в Украину, однако отвергает обвинения в нерешительности.

Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает Tagesschau.

«Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое решение, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад», — отметил Шольц.



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По его словам, это касается и поставок ракет Taurus. Однако он не желает, чтобы его торопили с этим вопросом.



Канцлер Германии также подтвердил заявления о том, что сейчас изучается техническое ограничение дальности полета ракет.



Он добавил, что большинство граждан считают правильным, что не на каждое требование о поставках сразу дается ответ «да».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки ракет Taurus Украине не приведут к эскалации, и призвал Германию передать вооружение Киеву.

Инфографика: NV

26 июля председатель комитета Бундестага по вопросам оборонной политики, представитель Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил о необходимости предоставить дальнобойные ракеты Taurus для нужд Сил обороны Украины.

3 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз заявил, что Германия не передаст Украине это вооружение из-за того, что США тоже не передают дальнобойные ракеты для нужд украинской армии.

6 августа издание Der Spiegel отметило, что двое членов Социал-демократической партии Германии, лидером которой является Олаф Шольц, выступают за то, чтобы ФРГ передала дальнобойные ракеты Taurus Украине.

10 августа в СМИ появилась информация, что в правящей партии Германии подтверждают предоставление «зеленого света» Воздушными силами страны на поставку Taurus.

11 августа издание Reuters со ссылкой на анонимного собеседника заявляло, что правительство Германии уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине крылатых ракет Taurus.