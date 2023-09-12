Бербок об ограничении дальности Taurus: Украина и без немецких ракет может бить по территории России
Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя возможность ограничить дальность полетов ракет Taurus, заявила, что у украинской армии есть технические возможности уже сейчас бить по территории России.
В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Бербок ответила на вопрос: важно ли ограничить дальность полетов немецких ракет Taurus.
«Если бы Украина захотела, она могла бы прямо сейчас запустить ракеты далеко через границу. Но Украина не нападала на Россию и не хочет нападать на Россию. Украина защищает свою территорию», — сказала она.
Бербок добавила, что для Германии важно, чтобы военная помощь Германии «действительно работала».
11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы.
Канцлер Германии Олаф Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно.
Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.
Reuters писало, что Берлин уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине этих крылатых ракет.