Бербок об ограничении дальности Taurus: Украина и без немецких ракет может бить по территории России

12 сентября, 18:37
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Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя возможность ограничить дальность полетов ракет Taurus, заявила, что у украинской армии есть технические возможности уже сейчас бить по территории России.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Бербок ответила на вопрос: важно ли ограничить дальность полетов немецких ракет Taurus.

«Если бы Украина захотела, она могла бы прямо сейчас запустить ракеты далеко через границу. Но Украина не нападала на Россию и не хочет нападать на Россию. Украина защищает свою территорию», — сказала она.

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Бербок добавила, что для Германии важно, чтобы военная помощь Германии «действительно работала».

Инфографика: NV
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11 августа Der Spiegel сообщил, что правительство Германии изучает возможности предоставить Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшие месяцы.

Канцлер Германии Олаф Шольц требует модифицировать их так, чтобы наносить удары по территории России было невозможно.

Сам он отрицает свою нерешительность в отношении поставок Taurus.

Reuters писало, что Берлин уже ведет переговоры с производителем оружия MBDA о поставках Украине этих крылатых ракет.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Берлин Анналена Бербок Война России против Украины Taurus

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