В Пентагоне не подтвердили, что США могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS 12 сентября, 07:22 Минобороны США (Фото:Пуск ракеты ATACMS)

В Пентагоне пока не подтверждают информацию о том, что Соединенные Штаты близки к решению о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер сообщил во время брифинга в понедельник, 11 сентября.

По его словам, обновленных данных по этому вопросу нет и Вашингтон продолжит поддерживать тесный контакт с Киевом и союзниками относительно помощи.

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«Поэтому когда и если будет что-то новое, мы обязательно сообщим об этом, но по состоянию на сегодня я не могу предоставить ничего нового», — сказал Райдер.

На уточняющий вопрос, есть ли ATACMS, который могут передать США, он не захотел отвечать и обсуждать уровень запасов или «спекулировать на потенциальных будущих вариантах».

Накануне Reuters сообщило, что Белый дом близок к передаче Украине дальнобойных ракет с кассетными бомбами. До этого СМИ также писали, что президент Джо Байден близок к принятию решения о предоставлении и ATACMS могут включить в будущий пакет военной помощи.

Этот вопрос во время визита в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал с главой МИД Дмитрием Кулебой, а президент Владимир Зеленский — планирует с американским коллегой Джо Байденом.

Инфографика: NV