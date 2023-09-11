«Надеюсь, что мы получим их осенью». Зеленский заявил, что хочет обсудить с Байденом возможность предоставления Украине ATACMS 11 сентября, 13:25 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить с президентом США Джо Байденом возможность предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS.

«Давайте начнем с ATACMS. Я надеюсь, что буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны», — сказал он интервью Фариду Закарии для CNN.

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Глава государства напомнил, что ранее Байден согласился предоставить Украине HIMARS.

«Однажды он сделал это с HIMARS. Это было очень важно. Так что относительно ATACMS я буду говорить с президентом Байденом снова. Это не первые переговоры. Мы продвигаемся. Я надеюсь, что мы получим их осенью», — сказал он.

По словам Зеленского, для Украины очень важно не делать паузы в контрнаступлении, именно поэтому ATACMS очень нужны.

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что президент США Джо Байден близится к принятию решения о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS.

Ранее ABC News со ссылкой на источники сообщал, что США, вероятно, добавят в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

12 июля президент Байден подтвердил, что рассматривает предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS. В Белом доме заявили, что он обсуждает такую возможность с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По данным WP, Вашингтон не передает ВСУ ATACMS из-за небольших собственных запасов.

25 августа глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что Байден все еще не дал однозначного ответа относительно поставок Украине ракет ATACMS.

6 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь в Киеве, анонсировал выделение более миллиарда долларов на помощь Украине.

Также США официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, американская сторона передаст снаряды с обедненным ураном.

Новый пакет военной помощи в 175 миллионов долларов включает в себя: дополнительное оборудование ПВО; артиллерийские боеприпасы; противотанковое оружие и другое оборудование.