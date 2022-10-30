«Понимают, что происходит». Российские чиновники массово убегают от мобилизации за границу — СМИ 30 октября, 17:38 Российские чиновники массово убегают от мобилизации за границу — СМИ (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Чиновники российского правительства и московской мэрии спасаются от мобилизации бегством за границу. Стали известны случаи отъезда сотрудников Минобразования, Министерства цифрового развития, Центробанка.

Об этом сообщает российское издание Верстка.

В некоторых отделах мэрии Москвы недосчитывают 20-30% штата. Чиновники уходят в отпуск и не возвращаются.

«Оставившие страну сотрудники едут в страны бывшего СНГ — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Особой популярностью пользуется Кыргызстан: цены там ниже, считают выехавшие, а встречают гостей дружелюбно», — отметила главная редактор издания Лола Тагаева.

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По ее словам, в первую очередь едут мужчины-айтишники, которые, вероятно, предполагают, что найдут другую работу.

«Бегут люди, которые могут себе позволить бежать, у которых есть деньги на билеты, какие-то релокации», — добавила Тагаева.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

15 октября стало известно, что чиновники в Москве требуют от владельцев хостелов и гостиниц передавать данные о мужчинах от 18 до 55 лет, которые там останавливаются.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении мобилизации в столице РФ.

Министр обороны страны-террориста России Сергей Шойгу в пятницу, 28 октября, сказал, что «частичную» мобилизацию закончили. Его заявления транслировали российские пропагандисты.