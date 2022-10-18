Москва приостановила мобилизацию из-за появления «антипутинского тренда» — росСМИ 18 октября, 20:26 В Москве «решили остановить мобилизацию», потому что, по оценке властей, «население столицы было фрустрировано» (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В Москве приостановили мобилизацию из-за появления антипутинских настроений и фрустрации москвичей, сообщает российский ресурс Медуза со ссылкой на источники близкие к Кремлю.

По словам двух источников, в Москве «решили остановить мобилизацию», потому что, по оценке властей, «население столицы было фрустрировано». Они отмечают, что отношение к мобилизации еще сильнее ухудшилось после облав на призывников, которые начались в столице страны-агрессора в первой половине октября.

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Источники сообщают, что Кремль заказал провести в крупных российских городах фокус-группы об отношении жителей к мобилизации и предсказуемо выяснилось, что «фрустрированы» ею не только москвичи.

«Четкий антипутинский тренд, даже среди тех, кто поддерживает „спецоперацию“. Даже если человек за нее, все равно заявляет, что все организовано плохо, а виноват президент — он же поставил всех этих чиновников и военных. Четко за мобилизацию и „спецоперацию“ только люди совсем старшего возраста — пенсионеры», — пересказывает результаты один из источников.

По их данным, в ближайшие дни власти планируют прекратить мобилизацию еще и в Санкт-Петербурге — хотя «план по набору» там пока не выполнен.

Ранее сообщалось, что комитет нелегитимной Госдумы России по обороне одобрил поправки, разрешающие мобилизовать граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления. Запрет действовал с 1997 года.