Почему Украина выиграет эту войну. О пользе поражения для России и важной детали в страхах Путина — интервью НВ с Тимоти Снайдером 11 октября, 14:05 Эксклюзив НВ Вслед за военной победой, в Украине должны состояться социальная и политическая победы, их важно достичь незамедлительным началом восстановление страны, уверяет историк Тимоти Снайдер. (Фото:TT News Agency / Alamy via Reuters)

Тимоти Снайдер, историк-интеллектуал с мировым именем, — о значительном вкладе Украины сначала в Российскую империю, а затем в СССР, олигархе-Путине и фашизме в России.

Тимоти Снайдер, интеллектуальная звезда и один из лучших историков — исследователей Восточной Европы, этой осенью посетил Киев, где принял участие в 17-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии. ( YES) при поддержке Фонда Виктора Пинчука.

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Примечательно, что большую часть времени со сцены конференции Снайдер говорил на чистом украинском языке, который выучил недавно, в дополнение к почти десятку других, которыми говорит и пишет.

Сразу после возвращения в США Снайдер начал свой публичный курс истории Украины, который он с этого семестра читает в Йельском университете для американских студентов и тысяч слушателей по всему миру.

В кулуарах конференции НВ пообщался с историком.

— Генерал Залужный в своей программной статье о нынешней войне назвал главной идеей современной России безнаказанность — преступление без наказания. Подобные преступления являются частью исторической реальности России уже несколько столетий. Согласны ли вы с таким определением?

— Я думаю, это очень важная идея для современной России — ответственность, она также важна для будущего России, как важно для будущего России поражение в этой войне. Важно, чтобы русские не только проиграли войну, но чтобы они поняли и осознали, что они эту войну проиграли .

— Что произойдет тогда, когда Украина выиграет войну? Означает ли это автоматический проигрыш России, или же процесс проигрыша будет растянут во времени?

— Я думаю, это дело украинцев — выиграть эту войну, и именно они будут определять, что вкладывать в понятие " выигрыш". Что думают по этому поводу россияне — это их личное дело. По-моему, Украина может сделать для России две полезные вещи: первое — выиграть эту войну так, чтобы россияне вынуждены были переосмыслить свое положение и страну, второе — построить демократическую, сильную, преуспевающую Украину. Потому что она станет примером того, что можно сделать, если не боятся принимать на себя ответственность. Поэтому украинцам важно думать об украинской победе и реконструкции Украины.

— Как вы видите судьбу Владимира Путина в перспективе? Обычно диктаторы заканчивают очень плохо.