От «цирка» до «зоопарка». В РФ провинившихся мобилизованных сажают в клетки — фото

28 октября, 12:10
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За какие именно проступки мобилизованных россиян сажают в клетки, достоверно не известно (Фото:inkazan.ru)

За какие именно проступки мобилизованных россиян сажают в клетки, достоверно не известно (Фото:inkazan.ru)

Дисциплина среди мобилизованных россиян оказалась настолько низкой, что военное руководство решило сажать провинившихся солдат в клетки.

Об этом свидетельствуют фото из Татарстана.

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Как сообщает местный новостной ресурс inkazan.ru, снимки были сделаны в здании Kazan Expo в столице республики, которое было переоборудовано под казармы для мобилизованных.

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На них видно несколько сидящих в клетке человек, один из которых о чем-то разговаривает с женщиной в белом халате, вероятно, медиком.

inkazan.ru
Фото: inkazan.ru

За какие именно проступки командование ВС РФ сажает туда своих солдат, достоверно не известно.

В то же время можно предположить, что такие меры могут быть связаны с повальным пьянством среди российских военных, регулярно устраивающих различные беспорядки, превращая мобилизацию в «цирк».

https://www.youtube.com/embed/qz83mxByk_Y
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Тем временем в РФ продолжают собирать новую партию «пушечного мяся» для отправки в Украину, отлавливая всех без разбору, в том числе иностранцев.

В частности, в Орле местные военкомы попытались мобилизовать работников мусороперерабатывающего завода, которые оказались гражданами Узбекистана.

Кроме того, скандальная ЧВК Вагнера начала вербовать в свои стремительно таящие ряды больных заключенных, в том числе с гепатитом С и ВИЧ.

А чтобы избежать дезертирства, российские военные формируют так называемые «заградотряды», которые не дают подразделениям наемников отступать с передовой, несмотря на огромные потери.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Военные Российская агрессия Мобилизация Татарстан Казань Война России против Украины

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