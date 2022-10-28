У Путина есть новый план. Какую бомбу может взорвать Кремль 28 октября, 09:45 Эксклюзив НВ Путин сбросит энергетическую бомбу, которую он готовит как раз к Рождеству (Фото:REUTERS)

Поскольку российская армия продолжает терпеть неудачи в Украине, мир обеспокоен тем, что Путин может применить тактическое ядерное оружие. Возможно, и так. Однако пока он готовит другое оружие

Это нефтяная и газовая бомба, которую он взорвет прямо на наших глазах и с нашей непреднамеренной помощью — и легко может сделать это уже зимой.

Если он так поступит, это может запустить цены на нефть и бензин в стратосферу. Политические последствия, как надеется Путин, разделят западный альянс и побудят многие страны срочно искать грязной сделки с хозяином Кремля. В том числе и США, в которых как MAGA-республиканцы (республиканцы, не признавшие избрание Байдена президентом, от трамповского слогана MAGA — Make America Great Again — НВ) так и прогрессисты выражают обеспокоенность растущей ценой, которую приходится платить за украинский конфликт.

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Вкратце: Путин сейчас ведет наземную войну, чтобы прорвать позиции Украины, и энергетическую войну на два фронта, чтобы сломить волю Украины и ее союзников. Он пытается разрушить систему электроснабжения Украины, чтобы обеспечить там долгую и холодную зиму, в то же время заняв позицию для того, чтобы повысить стоимость энергии для всех союзников Украины (я объясню потом как). И поскольку у нас — Америки и Запада — нет энергетической стратегии, которая могла бы смягчить воздействие путинской энергетической бомбы, это пугающая перспектива.

Когда дело доходит до энергии, мы хотим сразу пять вещей, которые несовместимы, и Путин знает об этом: