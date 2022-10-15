В московских гостиницах и хостелах проводят облавы на призывников, требуя списки проживающих там мужчин 15 октября, 18:54 «Частичная» мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko/File Photo)

Чиновники в Москве требуют от владельцев хостелов и гостиниц передавать данные о мужчинах от 18 до 55 лет, которые там останавливаются.

Фотографию документа опубликовал адвокат депутат Мосгордумы Евгений Ступин в Telegram.

В тексте говорится, что данные о постояльцах собираются "с целью выявления граждан, не выполняющих воинскую обязанность". Информация, которую они требуют: полное имя, год рождения, паспортные данные и адрес регистрации.

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Также Ступин опубликовал фотографию удостоверения посланника из военкомата Тверского района Москвы, где сообщается, что должностные лица компаний и граждане должны «оказывать помощь посыльному в своевременном исполнении возложенных на него обязанностей по мобилизации». За препятствование работе военкомат пригрозил ответственностью "в соответствии с законодательством РФ».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране "частичную мобилизацию". По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После чего россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.