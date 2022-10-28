Шойгу доложил Путину об «окончании» мобилизации в России

28 октября, 17:28
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«Частичную» мобилизацию в России объявили для восполнения потерь в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

«Частичную» мобилизацию в России объявили для восполнения потерь в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Министр обороны страны-террориста России Сергей Шойгу в пятницу, 28 октября, сказал, что «частичная» мобилизация закончена. Его заявления транслировали российские пропагандисты.

Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину, что в российскую армию призвали 300 тысяч, после «обучения» на фронт в Украину направили 82 тысячи мобилизованных, а проблемы со снабжением якобы удалось «решить».

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«Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено, никаких дополнительных заданий не планируется», — утверждает Шойгу.

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Накануне в Генштабе ВСУ сообщали, что в России свернули только публичные мероприятия по призыву, а вручение повесток продолжается. По данным Министерства обороны Украины, у агрессора проблемы из-за отсутствия достаточного количества казарм, учебно-материальной базы, снаряжения и инструкторов.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагали отправку на войну в Украину миллиона россиян.

Потери страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 69,7 тысяч личного состава.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Мобилизация Сергей Шойгу Война России против Украины мобилизация в России

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