Синонимы поражения. Как события в Бахмуте и Белгороде унизили Путина — эксперт 28 мая, 00:20 Бойцы РДК заявили об успешном рейде вглубь Белгородской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Как только диктатор Владимир Путин объявил о «победе» обескровленных российских сил в Бахмуте, смелый рейд диверсантов по Белгородской области создал впечатление полной военной некомпетентности агрессора. Об этом пишет в своей колонке журналист, старший научный сотрудник Atlantic Council Дайан Фрэнсис.



«Изнурительная и медленная бойня в Бахмуте и недавний рейд через границу в российский Белгород, возможно, не являются сокрушительными ударами, однако они разрушили нарратив Кремля о военном величии и патриотизме. Бахмут теперь на московских улицах является синонимом поражения и раздрая в рядах. Безумие ожесточенной борьбы за город с населением 70 000 человек, не имеющий стратегического значения, нанесло серьезный ущерб репутации и силам России», — отметила она.

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