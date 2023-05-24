Прорвались на 42 км. Бойцы РДК и Легиона Свобода России подвели итоги рейда в Белгородской области 24 мая, 19:19 Русский добровольческий корпус рядом с российской границей (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России провели пресс-конференцию по итогам своего рейда в Белгородскую область страны-агрессора России.

Об этом сообщают Укринформ и пресс-служба Легиона в Telegram.



Главное из пресс-конференции:



диверсанты зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток;

в ходе рейда бойцам удалось захватить российскую бронетехнику и оружие, а также уничтожить некоторое количество техники на территории страны-агрессора, взять пленных и забрать некие документы военных;

активная фаза операции закончилась, сама операция продолжается « в другом формате»;

в другом формате»; потери диверсантов составили два человека погибшими и десять ранеными;

РДК и Легион использовали на территории России технику, которую страна-агрессор « в свое время отобрала у ВСУ под Бахмутом», а они « перетрофеили». Потерь в технике у них нет.

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По словам командира РДК Дениса Никитина, пока у его формирования нет ресурсов, чтобы полноценно контролировать некоторые территории России, но он считает каждое пересечение границы страны-агрессора успехом.

«В очередной раз, когда мы пересекаем границу РФ, мы видим, что военно-политическое руководство не готово к такому. Они много рассказывали, что укрепляют линию [границы], тратят миллиарды — зубы дракона, посты, какое-то там супернаблюдение. Когда доходит до дела, все это сыпется. Чем мощнее мы заходим, тем больше времени им нужно для принятия решений», — отметил он.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.



Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

