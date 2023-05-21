«Выполняют очень важную задачу». Украинские военные находятся в Бахмуте, город полностью не захвачен — Зеленский 21 мая, 13:46 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бахмут Донецкой области полностью не захвачен оккупантами, украинские военные находятся в городе и «выполняют там задачи».

Об этом он заявил на пресс-конференции в Хиросиме в воскресенье, 21 июня.



«Украинские военные сейчас находят в Бахмуте, они выполняют очень важную задачу. В каких точках делиться не буду, но это говорит о том, что Бахмут не охвачен на сегодня РФ. Никаких двух или трех толкований этому нет», — сказал глава государства.





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«У нас нет простых вопросов и ответов. Но мы держимся благодаря мужеству наших воинов. Мы не бросаем наших людей умирать. Я понимаю, что там происходит и для чего. Я не могу делиться тактикой наших военных, но страна, которая в десятки раз больше не может победить нас», — добавил глава государства.

По словам Зеленского, «самое сложное, если бы в Бахмуте была какая-то военная тактическая ошибка и люди бы оказались в окружении».



Глава государства добавил, что все военные знают, как действовать и не допустить, чтобы люди попали в плен к врагу.





Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.

В воскресенье, 21 мая, в ряде СМИ появилось сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы признал «взятие» российскими захватчиками Бахмута Донецкой области.

Позже его спикер Сергей Никифоров уточнил, что журналисты неправильно интерпретировали ответ главы государства на заданный ему вопрос, вследствие чего возникло недоразумение.

