Выпустят ли ЧВК Вагнер из Бахмута и что это изменит для ВСУ 25 мая, 12:44 NV Премиум

Ждать осталось недолго

Горячими точками фронта и в дальнейшем остаются Бахмут и Марьинка. Было сообщение о том, что наши вооруженные силы заняли определенные высоты вокруг Бахмута, а также, что оккупанты продолжают перебрасывать туда дополнительные силы. Поэтому какую я могу дать оценку этой ситуации.

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Во-первых, большинство оценок, сделанных различными экспертами, политиками относительно Бахмута, склоняются к тому, что это — Пиррова победа России. То есть цена, заплаченная за взятие Бахмута — не только в потерях живой силы. Цена состоит в том, какое влияние концентрация на штурме Бахмута оказала на остальные участки фронта и в целом на провал российской осенне-зимней наступательной компании. Так что ценность этой победы для России, мягко говоря, сомнительна.

Но мне кажется, что вот сейчас период сильной неопределенности. Будет четкость этой картины, буквально, в ближайшие дни. Потому что объявлен Пригожиным вывод этих остатков вагнеровцев из Бахмута. Решающая как раз эта неделя, которая будет (если ЧВК Вагнер выпустят оттуда). Если выпустят, то туда надо будет перебросить дополнительные силы, взять их с какого-то участка фронта. К тому же, каждый раз, когда идет ротация, причем ротация не на уровне ротного или батальонного участка ответственности, а это довольно большая площадь. Так вот, каждый раз, когда эта ротация происходит, особенно, если она происходит не совсем организованно, то здесь создается дополнительная уязвимость для сил, которые там сейчас в обороне. Поэтому, на мой взгляд, где-то в ближайшие недели нас ожидают довольно динамичные события как раз в районе Бахмута, и не факт, что только Бахмутом это ограничится.

Сейчас период сильной неопределенности

Вот это заявление Пригожина, что уже не 25-го мая, а до 1 июня вагнеровцы будут покидать Бахмут, свидетельствует вот о чем.

Конечно для российского военного командования ЧВК Вагнер — это раздражитель. Вот поэтому они были бы очень рады, если бы там эта ЧВК и осталась навсегда. Но объявлена дата выхода — 1 июня. Это как раз предполагается, что будет транзит позиций, ротация за эту неделю, и с первого июня их уже там совсем не будет. Надо же также понимать, что ЧВК Вагнер сейчас — это уже не та ЧВК, которая была еще несколько месяцев назад. Потому что Пригожину сначала перекрыли доступ к российским тюрьмам. Он тот ресурс полностью использовал. То, что Пригожин заявляет, что у него сейчас стоит очередь из контрактников — также не совсем правда. Хотя возможно и больше, чем в вооруженные силы России. Но Пригожину сейчас надо хотя бы сохранить тех профессионалов, кто у него остались.

Он добился видимо максимума здесь, в Бахмуте, и он хочет сейчас быстренько оттуда сделать ноги с лаврами победителей куда-нибудь опять в Африку, Сирию, Южный Судан (где открылись для него новые возможности). Выпустят ли из Бахмута — опять же, недолго осталось подождать, понаблюдать за этим.

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