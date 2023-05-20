«Мясорубка» для оккупантов продолжается. В ВСУ опровергли заявления Пригожина о полном захвате Бахмута 20 мая, 17:40 Пригожин запустил новый фейк о полном захвате Бахмута, 20 мая 2023 года (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками разрушенного Бахмута Донецкой области. В Вооруженных силах и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

В видеообращении, которое опубликовала пресс-служба Пригожина, он утверждает, что Бахмут был полностью захвачен в полдень 20 мая 2023 года — «последний участок так называемой многоэтажки Самолета».

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По словам главаря ЧВК Вагнера, операция по захвату Бахмута длилась 224 дня, сам он называет ее «бахмутской мясорубкой».

Он утверждает, что такие длительные попытки захватить районный центр нужны были, «чтобы дать возможность потрепанной российской армии» прийти в себя.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Reuters заявил: «Это неправда. Наши подразделения воюют в Бахмуте».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале заявила, что в Бахмуте идут тяжелые бои и ситуация критическая, но украинские войска продолжают держать оборону в районе Самолет.

«По состоянию на сейчас наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор», — добавила она.

19 мая Маляр сообщала, что украинские военные в Бахмуте Донецкой области удерживают рубежи района Самолет.



«В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции», — писала также она.



16 мая бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий говорил в интервью Radio NV, что под контролем украинских защитников остались несколько последних кварталов с многоэтажками — «примерно 10% площади, которую раньше занимал город».



В то же время Маляр сообщала, что на севере и юге пригорода Бахмута удалось освободить около 20 квадратных километров.



18 мая в Минобороны Украины заявили, что Силы обороны контролируют юго-западную часть Бахмута, а в пригороде продвинулись до 1 км. Также защитники Украины из 3-й штурмовой бригады сообщили о наступательных действиях в западных окрестностях Бахмута, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

