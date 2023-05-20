«Мясорубка» для оккупантов продолжается. В ВСУ опровергли заявления Пригожина о полном захвате Бахмута

20 мая, 17:40
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Пригожин запустил новый фейк о полном захвате Бахмута, 20 мая 2023 года (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Пригожин запустил новый фейк о полном захвате Бахмута, 20 мая 2023 года (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками разрушенного Бахмута Донецкой области. В Вооруженных силах и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

В видеообращении, которое опубликовала пресс-служба Пригожина, он утверждает, что Бахмут был полностью захвачен в полдень 20 мая 2023 года — «последний участок так называемой многоэтажки Самолета».

Видео дня

По словам главаря ЧВК Вагнера, операция по захвату Бахмута длилась 224 дня, сам он называет ее «бахмутской мясорубкой».

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Он утверждает, что такие длительные попытки захватить районный центр нужны были, «чтобы дать возможность потрепанной российской армии» прийти в себя.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Reuters заявил: «Это неправда. Наши подразделения воюют в Бахмуте».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале заявила, что в Бахмуте идут тяжелые бои и ситуация критическая, но украинские войска продолжают держать оборону в районе Самолет.

«По состоянию на сейчас наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор», — добавила она.

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19 мая Маляр сообщала, что украинские военные в Бахмуте Донецкой области удерживают рубежи района Самолет.

«В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции», — писала также она.

16 мая бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий говорил в интервью Radio NV, что под контролем украинских защитников остались несколько последних кварталов с многоэтажками — «примерно 10% площади, которую раньше занимал город».

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В то же время Маляр сообщала, что на севере и юге пригорода Бахмута удалось освободить около 20 квадратных километров.

18 мая в Минобороны Украины заявили, что Силы обороны контролируют юго-западную часть Бахмута, а в пригороде продвинулись до 1 км. Также защитники Украины из 3-й штурмовой бригады сообщили о наступательных действиях в западных окрестностях Бахмута, которые позволили создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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