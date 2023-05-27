«Латентная капитуляция». Череватый прокомментировал заявления Пригожина о выходе из Бахмута 27 мая, 10:27 Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

На Бахмутском направлении фиксируется уменьшение динамики активности врага, а заявления главаря террористической организации ЧВК Вагнер Евгения Пригожина о выходе наемников из Бахмута являются «сухим языком, латентной капитуляцией его группировки».

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемаратона.



«Эти заявления Пригожина, сухим языком, это латентная капитуляция его группировки. Бесспорно в них идет внутривидовая борьба накануне больших, как мне кажется, событий в самой России», — отметил Череватый.

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По его словам, Пригожин пытается сохранить остатки своей частной компании, поскольку осознает, что через несколько недель на Бахмутском направлении его организация может прекратить существование.

«Довольно забавно звучали заявления о том, что он „1-я армия мира“. В той же Сирии, когда вагнеровцы сталкивались не с беззащитными сирийцами, а Вооруженными силами США и когда их большое подразделение за час уничтожили так, что они не могли несколько месяцев прийти в себя», — добавил Череватый.

25 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин приказал своим наемникам покинуть город Бахмут Донецкой области до 1 июня.

27 мая аналитики американского Института изучения войны заявили, что наемники террористической организации Вагнер начали отступать с части своих позиций в Бахмуте, силовики так называемой «ДНР», вероятно, вошли в город, чтобы начать разминирование.

